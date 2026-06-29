Corriere dello Sport: “Palermo, fuori Brunori”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 29, 2026
palermo pescara 5-0 (135) brunori

L’avventura di Matteo Brunori con la maglia del Palermo è destinata a concludersi definitivamente. Come racconta Paolo Vannini sulle colonne del Corriere dello Sport, non esistono margini per un riavvicinamento tra il club rosanero e l’attaccante, rientrato dal prestito alla Sampdoria ma ormai fuori dal progetto tecnico della società.

Secondo Paolo Vannini del Corriere dello Sport, il ricordo delle cinque stagioni vissute da Brunori in rosanero resterà indelebile. L’attaccante ha contribuito alla promozione in Serie B e ha realizzato complessivamente 76 reti con il Palermo, un bottino che lo colloca alle spalle del solo Fabrizio Miccoli nella classifica dei migliori marcatori della storia recente del club. Nonostante questo, il rapporto tra le parti è arrivato al capolinea.


Come evidenzia ancora Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, il principale ostacolo riguarda la gestione del contratto. Brunori è infatti legato al Palermo fino al 2028 grazie al rinnovo firmato poco dopo l’arrivo del direttore sportivo Carlo Osti, con un ingaggio vicino al milione di euro netto a stagione. Una situazione che rende complessa una separazione immediata.

L’obiettivo della società sarebbe quello di trovare una soluzione prima della partenza per il ritiro estivo, anche se, sottolinea Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, appare difficile immaginare che tutto possa risolversi nell’arco di pochi giorni. Una cosa, però, sembra certa: Brunori non prenderà parte al ritiro con il resto della squadra, pur mantenendo il diritto ad allenarsi in quanto ancora sotto contratto.

La situazione dell’attaccante non è isolata. Anche Salim Diakitè, Alessio Buttaro e Nikolaou, rientrati dai rispettivi prestiti, risultano fuori dal nuovo progetto tecnico del Palermo. Inoltre, la lista degli esuberi potrebbe allungarsi con Alexis Blin e Claudio Gomes, entrambi ancora sotto contratto fino al 2027 ma destinati a valutazioni nelle prossime settimane.

Come conclude Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, in questa fase Carlo Osti è concentrato soprattutto sulla costruzione della squadra che dovrà puntare con decisione alla promozione diretta in Serie A. Per le uscite, invece, ci sarà tempo durante un mercato destinato a essere lungo. Su Brunori si registra un timido interesse del Modena, ma al momento l’unica certezza è che, dopo cinque stagioni, la maglia numero 9 del Palermo è pronta a cambiare proprietario.

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