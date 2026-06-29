Piccinini svela il retroscena su Inzaghi: «È un maniaco dei dettagli»

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Sandro Piccinini racconta un curioso retroscena sul rapporto con Filippo Inzaghi, oggi allenatore del Palermo. Nel corso della sua intervista al podcast BSMT, il celebre telecronista ha ricordato alcuni episodi vissuti con l’ex attaccante del Milan, sottolineandone la straordinaria attenzione ai particolari.

Come racconta Sandro Piccinini al BSMT, Inzaghi era solito controllare con precisione ogni dettaglio, persino il numero dei gol segnati in carriera. “Inzaghi è uno dei pochi con i quali ho avuto un buon rapporto perché lui prima delle partite, se capitava di incontrarci, mi controllava i numeri. ‘L’altra volta hai detto che ho fatto 181 gol ma guarda che sono 182 perché lì me l’hanno tolto, ma non era da togliere’. Allora io andavo a controllare. Era tremendo, è tremendo, è un maniaco”, ha raccontato Sandro Piccinini durante il podcast BSMT.


L’episodio evidenzia la meticolosità di Filippo Inzaghi, una caratteristica che lo ha accompagnato durante tutta la carriera da calciatore e che oggi rappresenta uno dei suoi punti di forza anche da allenatore.

Come ricorda ancora Sandro Piccinini nel corso dell’intervista al BSMT, quella stessa attenzione quasi maniacale ai dettagli è oggi uno degli aspetti distintivi del lavoro del tecnico, pronto a guidare il Palermo nel campionato di Serie B con l’obiettivo di conquistare la promozione in Serie A.

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