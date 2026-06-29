Pedullà: “Palermo, pressing per Moreo. De Luca resta un’alternativa concreta per l’attacco”

Il Palermo continua a muoversi con decisione sul mercato con l’obiettivo di costruire una rosa capace di conquistare la promozione diretta in Serie A. Secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, il club rosanero ha riacceso con forza i riflettori su Stefano Moreo, attaccante del Pisa e profilo particolarmente gradito a Filippo Inzaghi.

Come evidenzia Alfredo Pedullà, il tecnico rosanero conosce molto bene Moreo, già allenato in passato, e lo considera un elemento ideale per rinforzare il reparto offensivo. La trattativa, tuttavia, si presenta tutt’altro che semplice: il Pisa non sembra intenzionato a privarsi dell’attaccante e continua a chiedere una valutazione elevata, anche se il Palermo, come sottolinea ancora Alfredo Pedullà, sta insistendo per cercare di trovare la soluzione giusta.





Parallelamente, riferisce Alfredo Pedullà, il direttore sportivo Carlo Osti monitora anche altre piste per l’attacco. Tra queste prende quota il nome di Manuel De Luca, rientrato alla Cremonese dopo l’ultima stagione in prestito al Modena. L’attaccante è seguito da diverse società di Serie B, tra cui il Padova, ma anche il Palermo si è inserito nella corsa.

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, quella di De Luca rappresenta un’opzione di spessore per completare il reparto offensivo, mentre il club rosanero continua a lavorare su più tavoli per consegnare a Filippo Inzaghi una squadra in grado di puntare con decisione alla promozione diretta.