Prima pagina Corriere dello Sport: “Brunori e Palermo, è finita”

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Si cerca la nuova sistemazione

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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Formula rovente”

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Prima pagina Repubblica Palermo: “Stop ai corsi di formazione. Settemila studenti in bilico”

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Prima pagina Tuttosport: “Ferrari e Kimi con rabbia”

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Prima pagina Tuttosport: “Inter beffe da Paz”

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Prima pagina Repubblica Palermo: “Caldo, in arrivo il picco in Sicilia. Il piano di Regione e Comune”

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo vuole anche Cassandro”

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Prima pagina Repubblica Palermo: “Mondello, l’Italo Belga ora frena”

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Corriere dello Sport: “Sabatini: «La Nazionale deve diventare un club. Serve un amore folle per la maglia azzurra»”

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Corriere dello Sport: “Serie B, mercato senza sosta: Moncini al Vicenza, Pisa protagonista e Modena rivoluziona la rosa”

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