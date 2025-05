Corriere dello Sport: “Rivoluzione Dionisi. Le probabili formazioni di Cesena-Palermo”

Tutto pronto al “Dino Manuzzi” per Cesena-Palermo, sfida ad alto coefficiente emotivo in programma oggi alle 15, con diretta su Dazn. Arbitraggio affidato ad Aureliano di Bologna, assistito da Lombardo e Pressato, quarto uomo Iannello, VAR Fabbri, AVAR Muto.

Corriere dello Sport: “Il Cesena punta il Palermo. Dionisi ne cambia sei”

Il Corriere dello Sport sottolinea come Michele Mignani voglia chiudere in bellezza la regular season davanti ai propri tifosi, nonostante un periodo complicato e una serie aperta di sette partite senza vittorie. La probabile formazione vede Klinsmann tra i pali, Prestia, Ciofi e Mangraviti a comporre la linea difensiva. Sugli esterni spazio a Celia e Ceesay, mentre in mezzo agiranno Calò, Saric e Bastoni (in ballottaggio con Mendicino). In avanti Shpendi sarà affiancato da Antonucci, insidiato da Berti. Out Francesconi e Adamo per squalifica, indisponibili La Gumina, Russo e Tavsan.

Il Palermo di Dionisi, invece, va verso una vera e propria rivoluzione. Con diversi titolari acciaccati o tenuti precauzionalmente a riposo in vista dei playoff, si preannunciano fino a sei cambi rispetto all’ultima gara. In porta ci sarà Audero, con Diakitè, Baniya e Nikolaou in difesa. A centrocampo spazio a Pierozzi, Gomes, Ranocchia e Lund. In attacco, Le Douaron e Verre supporteranno Pohjanpalo. Restano in panchina nomi pesanti come Brunori, Segre e Magnani (non al meglio). Ceccaroni fuori causa.

Le panchine: per Mignani a disposizione Pisseri, Siano, Piacentini, Pieraccini, Mendicino, Donnarumma, Berti, Giovannini, Coveri. Per Dionisi: Desplanches, Sirigu, Magnani, Buttaro, Segre, Vasic, Blin, Di Mariano, Insigne, Di Francesco, Brunori, Henry.