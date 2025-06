Corriere dello Sport: “Pescara, fumata bianca vicina per Baldini: ora si punta Kees de Boer”

Si va verso il sì. Dopo un incontro definito “positivo” da entrambe le parti, Silvio Baldini è sempre più vicino alla conferma sulla panchina del Pescara. Come riportato da Paolo Renzetti sul Corriere dello Sport, nella serata di ieri si è svolto un lungo vertice di circa quattro ore presso la residenza del tecnico a Carrara tra Baldini, il presidente Daniele Sebastiani e il direttore sportivo Pasquale Foggia. L’intesa sarebbe ormai totale, manca soltanto l’annuncio ufficiale che potrebbe arrivare già oggi o al massimo domani.

Una riconferma attesa da tutta la piazza, che ha accolto Baldini come un eroe dopo la clamorosa promozione in Serie B, conquistata a sorpresa dopo quattro stagioni in Lega Pro. “Sarebbe l’epilogo naturale, il più giusto e il più atteso”, sottolinea Renzetti sul Corriere dello Sport, confermando che la trattativa è ormai a un passo dalla conclusione.

Il nodo familiare e l’orizzonte del mercato

L’unico ostacolo alla conferma di Baldini sembrava essere legato a motivi personali e familiari, come lo stesso tecnico aveva ammesso nei giorni scorsi. Non certo una questione tecnica: Baldini è legato al Pescara e al progetto, e la volontà di dare continuità al lavoro avviato lo scorso anno è condivisa con la dirigenza.

Una volta definita la permanenza del tecnico, si aprirà ufficialmente l’operazione Serie B, con il mercato che entrerà nel vivo. Secondo quanto aggiunge Renzetti sul Corriere dello Sport, il primo obiettivo è Kees de Boer, centrocampista olandese classe 1999, autore del gol che ha rimesso in corsa la Ternana nella finale playoff. Il club biancazzurro sogna di portarlo in Abruzzo come primo rinforzo di spessore per la nuova stagione.

Difesa e uscite: le altre mosse

Per il reparto arretrato, il Pescara sta valutando il ritorno di Romano Floriani Mussolini (22), reduce da una stagione convincente con la Juve Stabia, ma di proprietà della Lazio. In uscita invece Niccolò Squizzato (23), centrocampista che ha diversi estimatori in Serie C.

Tutti i movimenti di mercato dovranno comunque tenere conto della regola della lista: solo 18 calciatori “over” (nati prima del 2001) saranno ammessi. Un vincolo che obbligherà il club a scelte oculate, ma con un Baldini-bis sempre più vicino, l’ottimismo in casa biancazzurra è alle stelle.