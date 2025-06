Corriere dello Sport: “Caccia a Cacace. Tutte le trattative del giorno in Serie A”

Per l’ufficialità di Eusebio Di Francesco al Lecce servirà ancora un po’ di pazienza. Lo rivela Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, spiegando che il tecnico abruzzese dovrà prima risolvere il contratto con il Venezia. Solo allora potrà firmare con il club salentino, che lo attende con un contratto annuale e opzione per un’ulteriore stagione. Già definito anche lo staff: come conferma la giornalista, ci sarà l’ingresso di Giampiero Pinzi, ex Udinese.

Nel frattempo, il direttore Pantaleo Corvino ha già avviato le prime manovre sul mercato. Come riferisce ancora Trotta sul Corriere dello Sport, il Lecce è tornato alla carica per Alessio Zerbin, esterno del Napoli e vecchio pallino di Di Francesco, già allenato a Venezia. La concorrenza è alta: Pisa e altri club sono da tempo sulle tracce del giocatore.

Difensori in movimento: Bertola a Udine, Goglichidze verso Parma o Sassuolo

Tra le operazioni chiuse in difesa spicca l’ingaggio di Nicolò Bertola da parte dell’Udinese. Il centrale classe 2002, in scadenza con lo Spezia, ha firmato un contratto fino al 2030. L’accordo è stato definito nei dettagli lunedì sera, poche ore dopo l’annuncio del passaggio di Diego Coppola al Brighton. Secondo Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, il club friulano ha sempre nutrito grande stima per il difensore, al punto da intensificare i contatti appena fiutata l’occasione.

Anche il giovane georgiano Saba Goglichidze è in uscita dall’Empoli: su di lui si registra l’interesse concreto di Parma e Sassuolo. I ducali, ancora in attesa dell’ufficialità sul nome del nuovo allenatore (piace Carlos Cuesta, vice di Arteta), valutano anche questo rinforzo per la retroguardia.

Asta per Munteanu, riflessioni a Cremona e cambio in arrivo al Cagliari

È in corso una vera e propria asta per Louis Munteanu: l’attaccante ex Fiorentina, ora al Cluj, autore di 25 gol stagionali, piace a Genoa, Siviglia, Maiorca e diversi club europei. La valutazione si aggira sui 10 milioni di euro.

La Cremonese, invece, riflette sul prossimo allenatore: Davide Nicola resta il profilo prioritario, ma non mancano le alternative, tra cui Marco Giampaolo. Tra i possibili rinforzi per il centrocampo c’è Ebrima Darboe della Roma, seguito anche dal Pisa.

Infine, in Sardegna si attende la separazione ufficiale con il ds Nereo Bonato: pronto a subentrare Guido Angelozzi, che ha già trovato l’intesa con il Frosinone per l’addio. Il Cagliari è interessato a Liberato Cacace, soprattutto nel caso in cui non si concretizzi il rinnovo con Tommaso Augello.