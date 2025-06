Tuttosport: “A Palermo inizia l’era di Inzaghi. Tutte le trattative del giorno in Serie B”

PALERMO – Adesso è ufficiale: Filippo Inzaghi sarà il nuovo allenatore del Palermo. Il tecnico emiliano si legherà al club rosanero dal prossimo 1° luglio con un contratto pluriennale. L’accordo – come riportato da Gianluca Scaduto per Tuttosport – prevede due anni più opzione per una terza stagione in caso di promozione in Serie A, traguardo che Inzaghi ha già centrato a Benevento e, da ultimo, a Pisa.

Nel frattempo, il Venezia punta forte su Andrea Adorante: l’attaccante della Juve Stabia, autore di 17 gol e 2 assist in 36 presenze (inclusi i playoff), è valutato tra i 3 e i 4 milioni. Il club campano, forte del rendimento record dell’ultima stagione, non intende svendere il suo gioiello.

Juve Stabia: verso Abate in panchina, Floriani nel mirino del Pescara

Sulla panchina della Juve Stabia potrebbe arrivare Ignazio Abate, ex tecnico della Ternana in Serie C, esonerato a fine aprile nonostante una media punti di 2.06. Il club ha inoltre ufficializzato il rinnovo triennale del direttore sportivo Matteo Lovisa.

In uscita, possibile ritorno al Pescara per Romano Floriani Mussolini: il terzino classe 2002, tornato alla Lazio dopo il prestito a Castellammare, è nel mirino degli abruzzesi.

Blitz Monza per Adorni, Palermo beffato

Con un’azione rapida, il Monza ha bruciato la concorrenza – Palermo compreso – per assicurarsi Davide Adorni, centrale esperto in uscita dal fallito Brescia.

Colpi e trattative in Serie B

Il Padova è vicino al ritorno di Edoardo Pieragnolo, terzino sinistro classe 2002, cresciuto nel vivaio biancoscudato e reduce da 22 presenze con il Sassuolo.

L’Avellino stringe per il croato Lorenco Simic, ex Bari, e per Nosa Obaretin (Napoli), difensore di prospettiva. In avanti, nel mirino c’è Giuseppe Ambrosino (Napoli), 5 gol e 4 assist a Frosinone. Il centrocampista Dimitri Bisoli, in bilico tra Brescia e Spezia, attende l’esito della possibile fusione con la Feralpisalò.

Il club ligure segue anche Alessandro Romano (2006, Roma), aggregato più volte da Ranieri alla prima squadra, e valuta il possibile erede di Salvatore Esposito: l’alternativa è Lorenzo Amatucci (classe 2003, Salernitana), reduce da una stagione con 39 presenze, 3 gol e 2 assist.

Altre operazioni

Il Catanzaro ha messo nel mirino Federico Casolari del Cittadella. In casa Empoli, affidata a Guido Pagliuca, si lavora all’arrivo del difensore Sergi Dominguez dal Barcellona (classe 2005). Infine, il Monza ufficializza la separazione consensuale con José Machin, centrocampista equatoguineano classe 1996.