Corriere dello Sport: “Palermo ora i rinforzi per Inzaghi”

Filippo Inzaghi è ufficialmente il nuovo allenatore del Palermo. L’annuncio è arrivato ieri, con una nota pubblicata dalla società rosanero targata City Football Group: il tecnico piacentino si legherà al club a partire dal 1° luglio, con un contratto biennale e opzione per un terzo anno. A raccontarlo è Antonio La Rosa sul “Corriere dello Sport”, che svela anche i dettagli emozionali della presentazione social, accolta con grande entusiasmo dai tifosi.

Nel video celebrativo pubblicato dal club, le immagini più iconiche della carriera di Inzaghi – a partire dal celebre gol alla Repubblica Ceca ai Mondiali 2006 – si fondono con la sua voce: «Il momento giusto esiste. Ho giocato per una vita sulla linea del fuorigioco aspettando il momento giusto per scattare verso la porta. Ho vinto molto, ho sofferto ed esultato molto. In una parola, ho vissuto. Ogni cosa che ho fatto l’ho fatta al momento giusto. E anche questa». Un’introduzione d’impatto, che conferma la determinazione dell’ex Milan e Benevento a lasciare il segno in rosanero.

Lo staff tecnico e il progetto condiviso con Osti

Come riporta ancora Antonio La Rosa sul “Corriere dello Sport”, insieme a Inzaghi arriverà un gruppo di fidati collaboratori: Maurizio D’Angelo sarà il suo vice, i preparatori atletici saranno Luca Alimonta e Daniele Cominotti, mentre Federico Orlandi sarà il nuovo allenatore dei portieri. Il ruolo di match analyst spetterà a Simone Baggio, mentre il collaboratore tecnico sarà Evans Soligo, ex centrocampista del Palermo della promozione in Serie A nel 2003/04.

Focus sul mercato: priorità a sinistra, sogno Esposito

Con il riscatto di Aurelio esercitato dallo Spezia, il Palermo ha urgenza di rinforzare la fascia sinistra, dove Lund resta in bilico. In cima alla lista ci sono Domagoj Bradaric (25) della Salernitana e Arkadiusz Reca (30) dello Spezia. In difesa il profilo seguito è quello del polacco Przemyslaw Wisniewski (26), osservato anche dall’Udinese.

A centrocampo il sogno resta Salvatore Esposito (24), valutato dallo Spezia 6 milioni più bonus. Il Palermo, riferisce ancora La Rosa sul “Corriere dello Sport”, ne ha offerti quattro. Sul fronte offensivo si guarda con interesse a Antonio Vergara (22) del Napoli e Gennaro Borrelli (25) del Brescia. Resta da decidere il destino del giovane Giacomo Corona (21), reduce dall’esperienza al Pontedera e seguito da Pescara ed Entella.

Nel frattempo, il primo commento ad alimentare le speranze dei tifosi arriva da un ex giocatore: Oliver Kragl, già allenato da Inzaghi a Benevento, ha scritto su Instagram: «Serie A garantita». Un auspicio che il popolo rosanero spera possa presto trasformarsi in realtà.