Corriere dello Sport: “Palermo sempre alla pari. Ma con Stroppa vale di più”

Quella di domani sera al Renzo Barbera contro la Cremonese non sarà una gara decisiva, ma il suo peso specifico in chiave playoff è indiscutibile. Il Palermo, attualmente ottavo con 39 punti, condivide la posizione con il Bari e ha bisogno di una vittoria per rafforzare le proprie ambizioni di post-season. I rosanero, che affronteranno una squadra quarta in classifica con 45 punti, sanno di non poter fallire l’appuntamento.

Secondo quanto analizzato da Antonio La Rosa sulle pagine del Corriere dello Sport, la squadra di Dionisi cerca continuità e positività, soprattutto negli scontri diretti con le big della Serie B, dove il rendimento ha mostrato alti e bassi.

Scontri diretti: un Palermo competitivo

I numeri parlano di 4 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte nelle 10 sfide disputate contro le squadre che precedono il Palermo in classifica. Tuttavia, come sottolineato dal Corriere dello Sport, la squadra rosanero ha spesso mostrato di potersela giocare alla pari, anche nelle sconfitte.

In alcune occasioni, come la trasferta contro la capolista Sassuolo, sono stati gli episodi a determinare il risultato più che un reale divario tecnico. Lo stesso si può dire della sfida casalinga contro il Pisa, in cui la squadra di Dionisi avrebbe meritato almeno un punto per la grinta e la reazione viste nella ripresa dopo uno svantaggio maturato nella prima frazione.

Un altro elemento da cui il Palermo può trarre fiducia è il rendimento contro lo Spezia, attualmente terzo in classifica: una vittoria e un pareggio che, nonostante il sapore amaro del pari, dimostrano la competitività dei rosanero.

Come evidenziato da Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, anche il precedente dell’andata con la Cremonese è un segnale positivo: il Palermo si impose 1-0 in trasferta, soffrendo ma capitalizzando al massimo le occasioni grazie al gol di Insigne al 76’. Una partita in cui la squadra di Dionisi ha saputo colpire con cinismo, sfruttando al meglio le ripartenze contro un avversario che aveva provato a fare la partita.

Il fattore “Barbera” e l’apporto dei tifosi

Un altro elemento che potrebbe incidere è il supporto dell’ambiente. La prevendita non ha ancora registrato un’affluenza da record, ma si punta a raggiungere quota 20 mila spettatori, un traguardo toccato solo una volta nelle ultime otto partite casalinghe.

Come riportato dal Corriere dello Sport, il pubblico rosanero potrà dare quella spinta in più a una squadra che ha bisogno di ritrovare certezze e slancio per affrontare il finale di stagione con ambizioni concrete. Domani il Palermo si gioca più di tre punti: deve dimostrare di poter essere protagonista nella corsa ai playoff.