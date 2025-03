Corriere dello Sport: “Palermo, contro la Cremonese resta in dubbio la presenza di Nikolaou. Le ultime da Torretta”

Mentre cresce l’attesa per lo scontro diretto con la Cremonese, il Palermo prosegue la preparazione con una seduta mattutina a Torretta. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, emergono le prime indicazioni sulla formazione che Dionisi potrebbe schierare domani sera al Renzo Barbera.

Blin di nuovo a centrocampo, Magnani centrale

Le novità principali riguardano il centrocampo e la difesa. Il rientro di Ceccaroni, che ha scontato il turno di squalifica, consentirà a Blin di tornare nella linea mediana. Al suo fianco, salvo sorprese, ci sarà Gomes, con Ranocchia che resta in ballottaggio ma parte leggermente indietro. Più defilato Segre, che al momento sembra avere meno chance di partire dal primo minuto.

In difesa, il Corriere dello Sport sottolinea il ritorno di Magnani nel ruolo di centrale. Sulle corsie laterali, Diakité è il principale candidato per sostituire lo squalificato Pierozzi sulla fascia destra, mentre a sinistra dovrebbe essere confermato Di Francesco.

Nikolaou ancora ai box

Per quanto riguarda il pacchetto arretrato, resta in dubbio la presenza di Nikolaou. Il difensore non ha partecipato all’allenamento con il gruppo a causa di un’infiammazione alla caviglia ed è ancora fermo ai box.

A meno di sorprese, dunque, Dionisi sembra orientato a confermare buona parte dell’undici visto nelle ultime settimane, con le uniche novità rappresentate dal rientro di Ceccaroni, lo spostamento di Blin a centrocampo e l’inserimento di Diakité sulla destra.

Come evidenziato da Antonio La Rosa sulle pagine del Corriere dello Sport, il Palermo si prepara alla sfida con la Cremonese con l’obiettivo di dare continuità ai risultati e consolidare la propria posizione nella lotta per i playoff.