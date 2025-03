Novellino: «Playoff? Credo nel Palermo. Ha preso Pohjanpalo e rimesso Brunori al centro del progetto»

Alessio Alaimo, su TuttoMercatoWeb, ha riportato le dichiarazioni di Walter Novellino sulla Champions League e sul calcio italiano. Novellino ha elogiato l’Atletico Madrid nonostante la vittoria del Real ai rigori, sottolineando una prestazione poco brillante della squadra di Ancelotti. Ha poi evidenziato come l’Inter sia l’unica italiana a tenere alta la bandiera in Champions, ma ha anche espresso dubbi sulla capacità delle squadre italiane di competere con il ritmo delle grandi europee.

Parlando di Serie A, ha ipotizzato che gli impegni europei dell’Inter possano favorire il Napoli. In zona salvezza, ha dato poche speranze al Monza, qualche possibilità al Venezia e si è detto deluso dal Parma. In Serie B, ha puntato sul Pisa per la promozione diretta e sul Palermo ai playoff, mentre in Serie C ha sottolineato le difficoltà del Catania, i troppi cambi del Trapani e il buon momento dell’Audace Cerignola.

Ecco le sue parole:

«Ho visto molto bene l’Atletico Madrid, mi ha detto una buona impressione. Mentre il Real ha giocato poco su Mbappé. Mi aspettavo che la squadra di Ancelotti fosse un po’ più vivace»

L’unica italiana che tiene alta la bandiera in Champions è l’Inter.

«Il discorso è sempre lo stesso: arriviamo fino ad un certo punto poi gli altri corrono più di noi, hanno un altro passo».

Gli impegni dell’Inter in Champions possono giocare a favore del Napoli in Champions? «Secondo me si. Vedo il Napoli più avanti anche in vista del calendario»

Lotta salvezza: chi la spunterà?

«Il Monza ha poche chance. Il Venezia per me ha ancora delle speranze, può salvarsi. Chi invece non sta dando soddisfazioni è il Parma: Chivu allena da due domeniche ma non abbiamo ancora visto un cambio».

Serie B: Pisa o Spezia per la promozione diretta?

«Pisa. Sono convinto che Inzaghi riuscirà ad andare in A».

E ai playoff?

«Credo nel Palermo. Ha preso Pohjanpalo a gennaio e ha rimesso al centro del progetto Brunori. Si, ai playoff dico Palermo»

Serie C: che campionato vede?

«Pensavo che il Catania facesse meglio. Il Trapani ha una buona squadra ma ha fatto troppi cambi. L’Audace Cerignola intanto non si ferma, corre verso la B».