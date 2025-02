Corriere dello Sport: “Palermo-Pisa 1-2. Le pagelle”

La decima sconfitta stagionale del Palermo arriva in una gara combattuta ma condizionata dagli episodi, con il Pisa che capitalizza al massimo le occasioni a disposizione. Come sottolinea Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, i rosanero reagiscono dopo il doppio svantaggio, ma la prestazione non basta per evitare un’altra battuta d’arresto.

Palermo (3-5-2)

Desplanches 4,5

Magnani 6 (38′ st Baniya sv)

Nikolaou 6

Ceccaroni 6

Diakitè 5,5 (30′ st Pierozzi 6)

Segre 6,5

Ranocchia 6,5

Verre 6 (30′ st Di Francesco 6)

Lund 5,5 (42′ st Henry sv)

Brunori 6

Le Douaron 5,5

All.: Dionisi 6

Pisa (3-4-2-1)

Semper 7

Rus 6,5 (42′ st Calabresi sv)

Caracciolo 6,5

Canestrelli 6

Tourè 6,5 (29′ st Sernicola 6)

Hojholt 5,5

Abildgaard 6

Angori 6,5

Moreo 6,5

Meister 5,5 (22′ st Piccinini 6)

Lind 6,5 (42′ st Arena sv)

All.: F. Inzaghi 6,5