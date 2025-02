Corriere dello Sport: “Candela al Palermo salta. Tutte le trattative del giorno in B”

Il Bari continua a spingere per Giulio Maggiore (26) della Salernitana, lavorando su un prestito con obbligo di riscatto. Sul giocatore si è inserita anche la Juve Stabia, che propone Federico Zuccon (21), attualmente in prestito dall’Atalanta. Nel frattempo, è ufficiale il passaggio di Vincenzo Fiorillo (35) alla Carrarese, mentre il centrocampista Antonio Pio Iervolino (21) si trasferisce ai maltesi dello Zabbar St. Patrick.

Come riportano Franco Esposito e Antonio Guido sul Corriere dello Sport, Jayden Braaf (22) ha richieste dai turchi del Basaksehir e da club olandesi, ma il ds Valentini ha avuto anche un contatto con una squadra di Serie B. Yayah Kallon (23) ha offerte dalla Serie C, mentre la Salernitana sta trattando con il Cosenza per il centrale Michael Venturi (26), che ha appena rinnovato fino al 2027 con il club calabrese. A centrocampo, il nome nuovo è Mattia Valoti (31) del Monza, che piace anche alla Cremonese. L’australiano Ajdin Hrustic (28) ha estimatori in Germania e in Eredivisie, mentre per Simy (32) si fa sempre più concreta l’ipotesi della rescissione contrattuale.

Il mercato del Bari ha subito un’accelerazione improvvisa: trovato l’accordo con il Genoa, arriva in Puglia Gaston Pereiro (28) con la formula del prestito. Giuseppe Sibilli (29) passa invece alla Sampdoria in prestito con diritto di riscatto. La trattativa per Maggiore resta apertissima, con il giocatore che ha già dato il suo via libera. Intanto, Pereiro è sbarcato ieri sera a Bari: «Sono contento di essere qui, vi aspetto allo stadio», ha dichiarato. Oggi completerà le visite mediche e firmerà fino al 2026.

Tornando alla Juve Stabia, oltre a Edgaras Dubickas (26) e Tommaso Fumagalli (24), il club campano sta valutando il lituano Armandas Kučys (21) del NK Celje, ma l’operazione presenta costi elevati. Il Cesena, dopo aver visto avvicinarsi Flavio Russo (20) alla Reggiana, potrebbe trattare con il Milan per Andrei Coubis (21). Infine, il Sassuolo torna su Antonio Candela (24), dopo il mancato accordo tra Venezia e Palermo. Il club emiliano sta discutendo con i lagunari l’inserimento di Jeremy Toljan (30) come possibile contropartita.