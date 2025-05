Corriere dello Sport: “Palermo, Nicola nome caldo per la panchina: il City valuta”

In attesa di sciogliere il nodo del direttore sportivo, il Palermo si muove anche sul fronte panchina. E come riportato da Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, è già iniziata la rumba dei nomi per il nuovo tecnico che guiderà i rosanero nella stagione 2024/25.

Secondo Vannini, il modello City spingerebbe per un allenatore giovane, con una visione di calcio moderna e in linea con i principi del gruppo anglo-arabo. In questo senso, sono emersi i profili di Alberto Gilardino e Davide Possanzini, due tecnici emergenti che si sono già messi in luce rispettivamente con Genoa e Mantova.

La suggestione Nicola divide l’ambiente

Accanto alla linea “giovane”, c’è però anche una corrente interna che vorrebbe virare verso un tecnico più esperto e carismatico, in grado di gestire la pressione ambientale e il peso della piazza. Il nome che circola con insistenza – scrive ancora Vannini – è quello di Davide Nicola, allenatore dalla forte personalità, che ha dimostrato più volte di saper lavorare in situazioni complesse e di saper motivare gruppi fragili.

Un profilo, il suo, che potrebbe rappresentare una sintesi tra le esigenze del club e quelle di una tifoseria stanca di sperimentazioni poco riuscite.