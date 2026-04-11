Corriere dello Sport: “Frosinone-Palermo 1-1, le pagelle: Calò e Ranocchia i migliori”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 11, 2026
IMG_20260410_215433

FROSINONE – Il Corriere dello Sport analizza Frosinone-Palermo attraverso i voti assegnati ai protagonisti del match, chiuso sull’1-1 allo Stirpe.

Secondo il Corriere dello Sport, tra i giallazzurri spicca Calò, autore del gol del vantaggio e premiato con il voto più alto. Buone anche le prestazioni di Palmisani, Cittadini e Bracaglia, tutti sopra la sufficienza.


In casa Palermo, il Corriere dello Sport premia Ranocchia, decisivo con la rete del pareggio. Positive anche le prove di Segre, Augello e Pierozzi, mentre il resto della squadra si mantiene su livelli di sufficienza.

Il Corriere dello Sport assegna infine un 6,5 a entrambi gli allenatori, Alvini e Inzaghi, per la gestione complessiva della gara.

 

FROSINONE
Palmisani 6,5; Oyono A. 6, Cittadini 6,5, Monterisi 6, Bracaglia 6,5; Cichella 6 (F. Gelli 6), Calò 7; Ghedjemis 6,5 (Fini sv), Koutsoupias 6,5, Kvernadze 6; Raimondo 6 (Zilli 6).
All. Alvini 6,5

PALERMO
Gomis 6; Pierozzi 6,5 (Gyasi 6), Bani 6,5, Ceccaroni 6 (Vasic sv); Rui Modesto 6 (Peda 6), Segre 6,5, Ranocchia 7, Augello 6,5; Palumbo 6 (Giovane sv); Le Douaron 6, Pohjanpalo 6.
All. F. Inzaghi 6,5

Arbitro: Sozza 6

Altre notizie

65a4c22a33

Corriere dello Sport: “Palermo, pari da A”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 11, 2026
24320306_large-3itjppiy8ne1yrwfnsy3he2ass3b8zuruakokxjywonkeeqag

Palermo, che beffa: meritavi di più a Frosinone

Angelo Giambona Aprile 11, 2026
Screenshot 2026-04-11 064959

Palermo, rientro nella notte dopo Frosinone: tifosi in festa al Barbera per la squadra di Inzaghi

Angelo Giambona Aprile 11, 2026
Screenshot 2026-04-10 233654

Frosinone-Palermo 1-1, Inzaghi: «Orgoglioso della squadra. È tutto nelle nostre mani»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 10, 2026
Screenshot 2026-04-10 233232

Frosinone-Palermo 1-1, emozioni fino alla fine: rivivi gli highlights del match

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 10, 2026
palermo venezia 0-0 serie B (5) inzaghi

Frosinone-Palermo 1-1, Inzaghi: «Promozione diretta non svanita, ci siamo ribellati a un’ingiustizia»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 10, 2026
23844034_large

Frosinone-Palermo 1-1, Calò: «Pareggio che lascia consapevolezza. Loro costruiti per stravincere»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 10, 2026
alvini frosinone

Frosinone-Palermo 1-1, Alvini: «Pareggio giusto, i rosanero hanno fatto qualcosa in più»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 10, 2026
aee10841-08e1-4ddd-9b60-91b1b1e2d5fe

Frosinone-Palermo 1-1, i numeri del match

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 10, 2026
IMG_20260410_215656

Frosinone-Palermo 1-1: come cambia la classifica di Serie B

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 10, 2026
palermo bari serie b 2-0 (43) palumbo

Frosinone-Palermo 1-1: le pagelle del match

Manfredi Esposito Aprile 10, 2026
8fcb61fe-61af-4535-a707-62b66da41a0d

Frosinone-Palermo live, Pierozzi ko: testata nello scontro, entra Gyasi

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 10, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

IMG_20260410_215433

Corriere dello Sport: “Frosinone-Palermo 1-1, le pagelle: Calò e Ranocchia i migliori”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 11, 2026
65a4c22a33

Corriere dello Sport: “Palermo, pari da A”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 11, 2026
24320306_large-3itjppiy8ne1yrwfnsy3he2ass3b8zuruakokxjywonkeeqag

Palermo, che beffa: meritavi di più a Frosinone

Angelo Giambona Aprile 11, 2026
Screenshot 2026-04-11 064959

Palermo, rientro nella notte dopo Frosinone: tifosi in festa al Barbera per la squadra di Inzaghi

Angelo Giambona Aprile 11, 2026
Screenshot 2026-04-11 072610

Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo infinito”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 11, 2026