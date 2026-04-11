Corriere dello Sport: “Frosinone-Palermo 1-1, le pagelle: Calò e Ranocchia i migliori”
FROSINONE – Il Corriere dello Sport analizza Frosinone-Palermo attraverso i voti assegnati ai protagonisti del match, chiuso sull’1-1 allo Stirpe.
Secondo il Corriere dello Sport, tra i giallazzurri spicca Calò, autore del gol del vantaggio e premiato con il voto più alto. Buone anche le prestazioni di Palmisani, Cittadini e Bracaglia, tutti sopra la sufficienza.
In casa Palermo, il Corriere dello Sport premia Ranocchia, decisivo con la rete del pareggio. Positive anche le prove di Segre, Augello e Pierozzi, mentre il resto della squadra si mantiene su livelli di sufficienza.
Il Corriere dello Sport assegna infine un 6,5 a entrambi gli allenatori, Alvini e Inzaghi, per la gestione complessiva della gara.
FROSINONE
Palmisani 6,5; Oyono A. 6, Cittadini 6,5, Monterisi 6, Bracaglia 6,5; Cichella 6 (F. Gelli 6), Calò 7; Ghedjemis 6,5 (Fini sv), Koutsoupias 6,5, Kvernadze 6; Raimondo 6 (Zilli 6).
All. Alvini 6,5
PALERMO
Gomis 6; Pierozzi 6,5 (Gyasi 6), Bani 6,5, Ceccaroni 6 (Vasic sv); Rui Modesto 6 (Peda 6), Segre 6,5, Ranocchia 7, Augello 6,5; Palumbo 6 (Giovane sv); Le Douaron 6, Pohjanpalo 6.
All. F. Inzaghi 6,5
Arbitro: Sozza 6