Corriere dello Sport: “Palermo, pari da A”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 11, 2026
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FROSINONE – Un pareggio che rimanda tutto e lascia aperta la corsa alla Serie A. Come racconta Tullio Calzone sul Corriere dello Sport, il confronto dello Stirpe si chiude sull’1-1 tra Frosinone e Palermo, con un finale che cambia gli equilibri ma non le prospettive.

Secondo Tullio Calzone sul Corriere dello Sport, il rammarico maggiore è per il Frosinone, a lungo vicino al colpo che avrebbe significato aggancio al Venezia in vetta. Il Palermo, però, non molla e trova nel finale un pari che tiene vive le speranze, mentre il Monza resta alla finestra in una corsa che si preannuncia serrata fino all’ultima giornata.


Il Corriere dello Sport, nell’analisi firmata da Tullio Calzone, descrive una gara intensa, giocata a viso aperto ma senza snaturare le identità delle due squadre. Ritmi alti, equilibrio e continui ribaltamenti di fronte caratterizzano il match, con entrambe le formazioni consapevoli del peso della posta in palio.

Nel primo tempo, come evidenzia Tullio Calzone sul Corriere dello Sport, è il Palermo a rendersi subito pericoloso con Ceccaroni, mentre il Frosinone risponde con Calò e Raimondo, fermati da Gomis e da interventi difensivi decisivi. I rosanero costruiscono, ma peccano nell’ultimo passaggio, mentre i ciociari sfruttano le ripartenze senza trovare il guizzo vincente.

L’occasione più clamorosa arriva al 43’: Pohjanpalo approfitta di un errore difensivo ma colpisce il palo a porta praticamente spalancata, con Cittadini che salva tutto. Un episodio che fotografa perfettamente il limite offensivo dei siciliani.

Nella ripresa il copione non cambia. Il Palermo sfiora più volte il vantaggio, ma è il Frosinone a colpire: al 74’ Calò trova un eurogol su punizione, infilando l’incrocio dei pali e portando avanti i giallazzurri.

Sembra fatta, ma il Palermo reagisce. Come sottolinea ancora Tullio Calzone sul Corriere dello Sport, i rosanero non si arrendono e trovano il pari all’87’ con Ranocchia, bravo a colpire dalla distanza sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

Nel finale resta la sensazione di un’occasione persa per il Frosinone e di una prova di carattere per il Palermo. La corsa alla Serie A resta apertissima.

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