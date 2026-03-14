Corriere dello Sport: “Monza-Palermo, le probabili formazioni: Bianco si affida a Cutrone, Inzaghi con Pohjanpalo e Le Douaron”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 14, 2026
Palermo Mantova Pohjanpalo Peda

Il big match tra Monza e Palermo si gioca oggi pomeriggio allo U-Power Stadium, con calcio d’inizio alle 17.15. La gara sarà trasmessa in diretta TV su Dazn, Prime e One Football TV. Come riportato dal Corriere dello Sport, la sfida mette di fronte due squadre protagoniste della corsa alla promozione, guidate in panchina da Paolo Bianco e Filippo Inzaghi.

Secondo le indicazioni raccolte dal Corriere dello Sport, il Monza dovrebbe presentarsi con Cutrone come riferimento offensivo, sostenuto da Dany Mota e Hernani. Sulle corsie laterali agiranno Azzi e Ciurria, mentre in mezzo al campo spazio a Pessina e Obiang. Davanti al portiere Thiam la linea difensiva dovrebbe essere composta da Lucchesi, Ravanelli e Delli Carri.


Come evidenzia il Corriere dello Sport, Bianco deve fare i conti con alcune assenze: Birindelli è indisponibile per infortunio mentre Carboni è squalificato. Proprio l’assenza di Birindelli potrebbe portare Ciurria ad arretrare sulla corsia destra.

Sul fronte rosanero, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Inzaghi dovrebbe puntare sulla coppia offensiva formata da Pohjanpalo e Le Douaron. Alle loro spalle agirà Palumbo, con Segre e Ranocchia a centrocampo e gli esterni Pierozzi e Augello sulle corsie.

Il Corriere dello Sport segnala inoltre il ballottaggio nel reparto arretrato: Peda appare in vantaggio su Magnani per completare la difesa con Bani e Ceccaroni davanti al portiere Joronen.

La direzione dell’incontro è affidata a Doveri della sezione di Roma 1, assistito da Colarossi e Cipressa. Quarto uomo Calzavara, al VAR Camplone con Paganessi AVAR.

Probabili formazioni

MONZA (3-4-2-1)
Thiam; Lucchesi, Ravanelli, Delli Carri; Ciurria, Pessina, Obiang, Azzi; Hernani, Dany Mota; Cutrone.
Allenatore: Bianco.

A disposizione: Pizzignacco, Brorsson, Bakoune, Antov, Capolupo, Caso, Colombo, Colpani, Keita, Alvarez, Petagna, Forson.
Indisponibili: Birindelli.
Squalificati: Carboni.
Diffidati: Bianco, Ciurria, Keita.

PALERMO (3-5-2)
Joronen; Ceccaroni, Bani, Peda; Pierozzi, Segre, Ranocchia, Palumbo, Augello; Le Douaron, Pohjanpalo.
Allenatore: F. Inzaghi.

A disposizione: Gomis, Rui Modesto, Bereszynski, Veroli, Magnani, Gomes, Gyasi, Vasic, Giovane, Blin, Johnsen, Corona.
Indisponibili: -.
Squalificati: -.
Diffidati: Bereszynski, Ranocchia, Peda.

Arbitro: Doveri (Roma 1).
Assistenti: Colarossi, Cipressa.
Quarto uomo: Calzavara.
VAR: Camplone.
AVAR: Paganessi.

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