Modena, De Luca show: doppietta e assist nello 3-0 allo Spezia. Gli Highlights

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 14, 2026
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Il Modena ritrova la vittoria e lo fa con una prestazione convincente che porta la firma di Manuel De Luca. Come racconta Stefano Ferrari sul Corriere dello Sport, l’attaccante bolzanino è stato il grande protagonista del successo per 3-0 dei gialloblù contro lo Spezia, firmando una doppietta e servendo l’assist decisivo per la rete di Gliozzi. Una prova che ha spiegato chiaramente, come evidenzia Stefano Ferrari sul Corriere dello Sport, perché il club emiliano e Andrea Sottil abbiano puntato con decisione sull’attaccante.

Secondo Stefano Ferrari sul Corriere dello Sport, il Modena ha costruito la propria vittoria con pazienza, dopo un primo tempo più tattico che spettacolare. Lo Spezia ha avuto la prima grande occasione della gara: dopo alcune iniziative di Zanimacchia, un cross di Sernicola ha trovato l’inserimento di Aurelio che di testa ha sfiorato la traversa. I liguri ci hanno provato ancora al 25’ con Beruatto, ma senza creare particolari problemi a Chichizola.


La partita si è sbloccata al 29’ grazie a De Luca. Come ricostruisce Stefano Ferrari sul Corriere dello Sport, sugli sviluppi di un calcio d’angolo il giovane Wiafe ha messo al centro un pallone rasoterra e l’attaccante gialloblù si è fatto trovare pronto per la zampata vincente che ha portato avanti il Modena.

Nella ripresa la squadra emiliana ha cambiato passo e ha chiuso rapidamente la partita. Come sottolinea ancora Stefano Ferrari sul Corriere dello Sport, al 10’ Santoro ha pennellato un cross perfetto dalla destra e De Luca, con un colpo di testa preciso, ha battuto Radunovic firmando la sua personale doppietta. Quattro minuti più tardi lo stesso Santoro ha servito ancora De Luca, che ha messo un pallone perfetto al centro per Gliozzi: l’attaccante ha concluso di prima intenzione superando nuovamente il portiere spezzino per il definitivo 3-0.

Nel finale la consueta girandola di cambi ha abbassato il ritmo della partita, ormai già indirizzata. Il Modena rilancia così le proprie ambizioni stagionali, mentre per lo Spezia la situazione resta complicata e la posizione di Donadoni torna al centro delle discussioni, con una salvezza ancora tutta da conquistare.

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