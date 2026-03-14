Palermo a Monza. L’esodo dei tifosi rosanero: «Non potevamo mancare. Gara attesa da un anno»

Il big match tra Monza e Palermo non si giocherà soltanto in campo, ma anche sugli spalti. Come racconta Valerio Tripi su la Repubblica Palermo, allo stadio Brianteo è prevista una vera e propria invasione pacifica di tifosi rosanero, pronti a sostenere la squadra di Inzaghi in una delle sfide più importanti della stagione.

Secondo quanto riportato da Valerio Tripi su la Repubblica Palermo, i sostenitori del Palermo attesi a Monza saranno oltre tremila, con alcune stime che parlano addirittura di quattromila presenze. Non soltanto il settore ospiti: molti tifosi hanno acquistato biglietti anche negli altri settori dello stadio pur di non perdere la partita più attesa della giornata.





Come sottolinea ancora Valerio Tripi su la Repubblica Palermo, ai sostenitori partiti direttamente dalla Sicilia si sono aggiunti i tanti tifosi rosanero che vivono in Lombardia e nel Nord Italia e che aspettano le trasferte per poter seguire dal vivo la propria squadra del cuore.

Tra i presenti non mancheranno volti noti del tifo palermitano. Valerio Tripi su la Repubblica Palermo racconta che anche l’imprenditore Tommaso Dragotto, fondatore di Sicily By Car, ha annunciato sui social la sua presenza allo stadio: «Io sono pronto e sarò a Monza per sostenere i nostri ragazzi».

Sempre secondo quanto riportato da Valerio Tripi su la Repubblica Palermo, tra i tifosi che seguiranno la squadra in trasferta ci sarà anche Pietro Adragna, concorrente di MasterChef 11, ormai presenza abituale nelle trasferte rosanero. «Abbiamo rischiato anche stavolta — dice — ma alla fine ha prevalso il buon senso. Ero disposto a partire ugualmente e a rimanere fuori dallo stadio. Andrò con il solito gruppo di amici. Lo scriva pure, vinciamo 2-0».

L’attesa per la partita è alta anche tra i tifosi che vivranno il match con l’ansia tipica delle grandi occasioni. Carlo Amenta, docente di Economia e recentemente nominato coordinatore della task force voluta dal presidente della Regione Renato Schifani, descrive così la vigilia: «Sono le partite per cui ogni tifoso vive. Ci metti dentro tutti i sogni, le speranze, le gioie e le delusioni delle stagioni precedenti. L’ansia ti assale ed è tutta una giostra fino al fischio finale quando sai se vai all’inferno o in paradiso».

Come evidenzia ancora Valerio Tripi su la Repubblica Palermo, l’attesa tra i tifosi rosanero appare molto più intensa rispetto all’ambiente brianzolo. In settimana, infatti, all’allenamento aperto al pubblico al centro sportivo Silvio e Luigi Berlusconi di Monzello si sono presentati soltanto alcune decine di tifosi del Monza.

Per chi non riuscirà a essere presente allo stadio, resta comunque la possibilità di seguire la gara in televisione: lo scontro diretto sarà trasmesso su Dazn e potrà essere visto anche gratuitamente accedendo alla piattaforma e selezionando la partita.