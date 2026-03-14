Serie B, 30ª giornata: il big match è Monza-Palermo. Programma e classifica aggiornata

Prosegue il cammino del campionato cadetto con la 30ª giornata di Serie B, che entra nel vivo con diverse sfide decisive sia per la corsa alla promozione sia per la zona salvezza. Come evidenzia il Corriere dello Sport, il programma del turno propone un calendario ricco di incroci pesanti e scontri diretti che possono incidere in maniera significativa sulla classifica.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il match di cartello del turno è Monza-Palermo, sfida di alta classifica tra due squadre impegnate nella corsa ai vertici del torneo. Il Monza arriva alla gara da secondo in graduatoria con 60 punti, mentre il Palermo segue a quota 57 e punta a ridurre il distacco per restare pienamente in lotta per la promozione. Il Corriere dello Sport sottolinea come questo confronto rappresenti uno snodo fondamentale della stagione per entrambe le squadre.





Il programma della giornata si è aperto con la vittoria del Modena sullo Spezia per 3-0. Nel pomeriggio si giocano diverse partite tra cui Bari-Reggiana, Cesena-Frosinone, Empoli-Mantova, Juve Stabia-Carrarese e Padova-Catanzaro. Il clou è previsto alle 17.15 con Monza-Palermo, mentre in serata andrà in scena Sampdoria-Venezia alle 19.30. A completare il turno, domenica si giocheranno Virtus Entella-Avellino e Südtirol-Pescara. Anche in questo caso, come ricorda il Corriere dello Sport, il calendario propone scontri che possono ridisegnare gli equilibri della classifica.

La graduatoria vede attualmente Venezia in testa con 63 punti dopo 29 partite, seguito dal Monza a 60 e dal Frosinone a 58. Subito dietro c’è il Palermo con 57 punti, pienamente inserito nella lotta per la promozione. Più staccate Catanzaro e Modena, mentre nella zona centrale della classifica si trovano squadre come Juve Stabia, Cesena e Südtirol. Nelle retrovie, invece, la situazione resta delicata per Bari, Spezia e Pescara, come evidenziato ancora dal Corriere dello Sport, che sottolinea come ogni punto da qui alla fine possa risultare decisivo.

La 30ª giornata si annuncia dunque cruciale: il confronto tra Monza e Palermo può incidere direttamente sulla corsa ai primi posti, mentre diversi altri incontri potrebbero cambiare gli equilibri nella lotta playoff e nella battaglia per evitare la retrocessione.