Corriere dello Sport: “L’Atalanta torna su Daghim, Bijol verso Leeds. Tutte le trattative del giorno in Serie A”

Il calciomercato entra nel vivo e le strategie iniziano a delinearsi con chiarezza. Come riporta Eleonora Trotta sul «Corriere dello Sport», l’Atalanta ha riattivato i contatti con l’entourage di Adam Daghim, duttile ala del Salisburgo classe 2005. Il giovane, che già piaceva a Gasperini, è ora seguito anche dal nuovo tecnico Ivan Juric. Profilo ideale per età, potenziale e prospettive, costa circa 15 milioni di euro ed è seguito anche da club esteri.

Nel frattempo, restano vivi i monitoraggi su Filip Kostic: l’esterno tornato alla Juventus dopo il prestito al Fenerbahce ha come priorità quella di convincere Igor Tudor, ma non si esclude che in futuro possano aprirsi scenari di trasferimento. Lo stesso Fenerbahce starebbe valutando un nuovo tentativo per riaverlo.

Leeds all’assalto per Bijol, Cacace uomo mercato

Secondo quanto raccontato da Eleonora Trotta sul «Corriere dello Sport», il Leeds ha intensificato il pressing per Jaka Bijol dell’Udinese, mettendo sul piatto 17 milioni di euro. I friulani, però, puntano ad arrivare almeno a 25 milioni per il difensore sloveno, seguito in passato anche dall’Inter. Le sensazioni sono positive: la chiusura potrebbe arrivare a breve.

Sul fronte terzini, tiene banco il nome di Liberato Cacace dell’Empoli. Il classe 2000 piace in Italia (Cagliari e Torino), ma anche all’estero (Anderlecht e club turchi). Con contratto in scadenza nel 2026, l’esterno è destinato a partire già in questa sessione estiva.

Di Francesco pronto al sì per Lecce, Baturina oggi a Como

Eusebio Di Francesco è sempre più vicino alla panchina del Lecce. I salentini hanno proposto un contratto biennale, apprezzando la filosofia offensiva del tecnico abruzzese. Le parti hanno già discusso staff e dettagli, si attende solo la risposta finale.

Alla Cremonese, invece, Gianluca Petrachi resta il primo nome per il ruolo di direttore sportivo, mentre per la panchina è forte il nome di

Daniele De Rossi, con Davide Nicola sullo sfondo.

Come riferisce il «Corriere dello Sport», oggi Martin Baturina sosterrà le visite mediche con il Como. Il talento croato, 22 anni, arriva dalla Dinamo Zagabria per circa 18 milioni più 5 di bonus. L’operazione è stata fortemente voluta da Cesc Fabregas, figura centrale nel nuovo corso tecnico dei lombardi.

Infine, è ufficiale: Mauro Pederzoli è il nuovo direttore sportivo del Rapid Bucarest.