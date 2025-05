Corriere dello Sport: “È bufera sul campionato di Serie B”

È bufera sul campionato di Serie B. A poche ore dalla gara d’andata dei playout tra Salernitana e Frosinone, in programma all’Arechi, è arrivata la clamorosa decisione della Lega di Serie B di sospendere lo spareggio salvezza. Una scelta improvvisa, ma legata a fatti che – come riporta Tullio Calzone sul Corriere dello Sport – coinvolgono direttamente un club non specificato, ma al centro di un’indagine della Procura Federale.

Secondo quanto riferito da Calzone, la sospensione deriverebbe da irregolarità fiscali e contributive contestate al Brescia, in particolare per presunti utilizzi impropri di crediti d’imposta legati a ritenute IRPEF e contributi INPS. La scadenza in questione risale al 16 febbraio scorso.

Il rischio penalizzazione cambia tutto

L’accusa – sottolinea il Corriere dello Sport – potrebbe portare a una penalizzazione di 4 punti, che riscriverebbe totalmente la classifica finale e il quadro dei playout. Se la sanzione fosse retroattiva ad aprile, come ipotizzato, il Brescia potrebbe slittare in zona playout o addirittura retrocedere direttamente. Di conseguenza, si aprirebbe la porta a un rientro di Salernitana e Sampdoria e alla salvezza per Frosinone.

Scenario aperto: tempi tecnici ancora incerti

Come spiega l’esperto giuridico Eduardo Chiacchio, citato da Calzone, ora si è entrati nella fase conclusiva dell’indagine:

«La procedura prevede che dopo la notifica della conclusione si apra il giudizio sportivo», afferma Chiacchio.

La palla passa quindi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, che dovrà decidere se procedere al deferimento.

Nel caso in cui l’illecito venga confermato, il procedimento si svilupperà con termini abbreviati, ma serviranno comunque almeno 20 giorni per completare i vari gradi di giudizio. Una tempistica – osserva Tullio Calzone – che rende improbabile disputare i playout prima di due o tre settimane.

Il sistema rischia il corto circuito

Le conseguenze, però, vanno oltre la classifica. Un deferimento del Brescia e la sua penalizzazione scatenerebbero un effetto domino: salvezza diretta per il Frosinone, playout da rifare con Salernitana e Samp, rischio retrocessione per i lombardi. E tutto in un clima già incandescente, tra ricorsi, polemiche e l’incertezza sulle date.

La FIGC e la Lega B, conclude il Corriere dello Sport, dovranno gestire l’ennesimo caso delicatissimo, con il calendario già stravolto e il rischio concreto che la giustizia sportiva finisca – ancora una volta – per decidere a giochi fermi e a stadi chiusi.