Corriere dello Sport: “Contro le grandi Palermo non trema”

Contro la capolista Sassuolo, domenica al “Barbera”, il Palermo avrà un’arma in più da esibire: un record che nessun’altra squadra di Serie B può vantare. Come sottolineato da Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, i rosanero sono l’unica formazione del torneo ad aver segnato almeno un gol in ciascuna delle ultime 15 gare disputate. Un filotto partito lo scorso 7 dicembre dopo lo 0-1 di Carrara e proseguito fino a oggi con 22 reti totali.

E non è un caso se, come evidenziato sempre dal Corriere dello Sport, la maggior parte di questi gol porta la firma degli attaccanti: Le Douaron ha aperto la serie, seguito da Brunori e Pohjanpalo, oggi coppia d’oro del reparto offensivo di Dionisi.

La forza dell’attacco

L’intesa tra Brunori e Pohjanpalo è il biglietto da visita con cui i siciliani si presentano al cospetto del Sassuolo. Da quando è arrivato, il finlandese ha già messo a segno 5 reti in 7 partite, mentre Brunori ha toccato quota 7 in campionato, 6 solo nel 2025. La rete segnata a Salerno, dove entrambi sono andati in gol, ha anche rappresentato il 70° centro personale dell’italo-brasiliano in maglia rosanero: un traguardo raggiunto proprio mentre si attende l’annuncio del rinnovo contrattuale fino al 2028.

Contro le big, niente paura

Il Sassuolo fa paura? Può darsi. Ma il Palermo ha già dimostrato di potersela giocare con le grandi. Nelle 11 sfide contro le altre squadre attualmente in zona playoff, i rosanero hanno raccolto 4 vittorie, di cui 2 proprio al “Barbera” contro Spezia e Juve Stabia, e altri due successi sono arrivati con Bari e Reggiana, oggi fuori dal perimetro spareggi. Il segnale è chiaro: con la spinta del pubblico e la giusta intensità, anche la corazzata di Grosso può essere messa in difficoltà.