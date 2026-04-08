Corriere dello Sport: “Catanzaro, anima e cuore «Ce la possiamo giocare con chiunque»”

Il Catanzaro continua a confermarsi una delle squadre più vivaci e imprevedibili del campionato. Come racconta Carlo Talarico sul Corriere dello Sport, quando i giallorossi scendono in campo lo spettacolo è garantito: gol, intensità e, nelle ultime uscite, anche qualche cartellino di troppo. Un’identità chiara, quella della squadra di Aquilani, che unisce qualità di gioco, una classifica solida e una gara da recuperare contro il Modena al Ceravolo, come evidenziato da Carlo Talarico sul Corriere dello Sport.

ALLO SPECCHIO





Il Catanzaro piace, convince, ma non sempre raccoglie quanto meriterebbe. Come sottolinea ancora Carlo Talarico sul Corriere dello Sport, ai giallorossi è mancata in più occasioni la giusta cattiveria nei momenti decisivi. Emblematico il match di Pasquetta contro il Monza, dove, dopo 99 minuti di alto livello, è arrivata la beffa nel finale. Una prestazione comunque di spessore, che però ha lasciato in dote solo un punto e tanto rammarico.

Ora si riparte da Avellino, in una sfida carica di significati anche per la presenza di diversi ex, tra cui Sounas e Biasci. Ma, come evidenzia Carlo Talarico sul Corriere dello Sport, non mancano i problemi: l’infortunio di D’Alessandro e le squalifiche di Nuamah, Alesi, Cassandro e Pittarello ridisegnano l’assetto della squadra. Il rientro di Iemmello non basta a compensare le numerose assenze in una gara che apre un ciclo intenso di tre partite in una settimana.

Aquilani sarà quindi chiamato a valorizzare chi ha avuto meno spazio, con il rischio però di ridurre le alternative a gara in corso.

ANIMA PONTISSO

Ad Avellino serviranno carattere e spirito di sacrificio. Il Catanzaro dovrà aggrapparsi alla propria identità, ripartendo dalla prestazione offerta contro il Monza. In questo contesto spicca la figura di Simone Pontisso, protagonista anche nell’ultima gara con il suo quarto gol stagionale.

«Dispiace per la partita fatta, abbiamo affrontato benissimo il Monza che ha creato poco pur avendo dentro tanti giocatori di Serie A, abbiamo fatto una grande partita che potevamo vincere. C’è grande rammarico per il pareggio, ma prendiamo spunto dalle cose positive per affrontare al meglio la partita di Avellino» ha dichiarato Pontisso.

Parole riportate da Carlo Talarico sul Corriere dello Sport, che fotografano lo stato d’animo della squadra: consapevole del proprio valore ma chiamata a concretizzarlo.

«Stiamo dimostrando che ce la possiamo giocare con chiunque e questo può essere un punto di forza, faremo belle partite ai playoff» ha aggiunto il centrocampista.

Il finale di stagione si preannuncia intenso, tra campionato e possibile coda playoff. Ma il Catanzaro, forte anche dell’esperienza recente, ha dimostrato di avere le qualità per reggere la pressione. E uomini come Pontisso, con oltre 130 presenze in giallorosso, rappresentano una garanzia in termini di leadership e continuità.