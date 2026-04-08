Corriere dello Sport: “Frosinone, col Palermo vale una stagione. Ghedjemis in forte dubbio”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 8, 2026
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Il Frosinone archivia la Pasqua e si proietta subito sulla sfida più delicata del finale di stagione. Come racconta Daniele Ciardi sul Corriere dello Sport, il match di venerdì sera contro il Palermo allo “Stirpe” rappresenta molto più di una semplice partita: è un crocevia decisivo nella corsa alla Serie A.

Secondo Daniele Ciardi sul Corriere dello Sport, i giallazzurri arrivano all’appuntamento forti del secondo posto e con quattro punti di vantaggio proprio sui rosanero. Un margine importante, ma tutt’altro che rassicurante in un campionato dove gli equilibri possono cambiare rapidamente.


Come sottolinea Daniele Ciardi sul Corriere dello Sport, non è tempo di calcoli per la squadra di Alvini. Il Palermo si presenterà con l’obiettivo di riaprire tutto e, proprio per questo, rappresenta un avversario pericoloso: una squadra che non ha nulla da perdere e che può giocare con maggiore libertà mentale.

Il Frosinone, però, ha costruito la propria posizione su basi solide: intensità, aggressività e capacità di gestire i momenti chiave delle partite. Qualità che, come evidenzia Daniele Ciardi sul Corriere dello Sport, sono emerse chiaramente anche nella vittoria contro il Padova e che dovranno essere replicate nello scontro diretto.

Sul piano della preparazione, la squadra è tornata al lavoro alla “Città dello Sport” di Ferentino dopo il giorno di riposo. Come riporta Daniele Ciardi sul Corriere dello Sport, l’attenzione è concentrata soprattutto sulle condizioni di Ghedjemis, uscito per un problema muscolare nell’ultima gara e attualmente in forte dubbio per venerdì.

Un’eventuale assenza che si aggiungerebbe a quelle già certe di Corrado, Kone e Marchizza. Notizia positiva, invece, il rientro di Koutsoupias, che aveva saltato il match contro il Padova per squalifica e torna ora a disposizione di Alvini.

Il tecnico giallazzurro avrà ancora tre sedute, compresa la rifinitura, per sciogliere gli ultimi dubbi di formazione e preparare al meglio una gara che può indirizzare il destino del campionato.

Venerdì sera non ci sarà spazio per errori. Perché Frosinone-Palermo non è solo una partita: è una finale anticipata.

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