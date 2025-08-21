Corriere dello Sport: “Bardi, esordio da protagonista. Il Barbera lo aspetta”

Per quelle strane trame che solo il calcio sa disegnare, Francesco Bardi comincerà la stagione da titolare con il Palermo affrontando, nelle prime due giornate di campionato, proprio due sue ex squadre: Reggiana e Frosinone. A raccontarlo è Paolo Vannini sulle pagine del Corriere dello Sport, sottolineando come il portiere livornese sia salito alla ribalta in pochi giorni, complice l’infortunio di Gomis.

Il 33enne, arrivato in rosanero come vice, si è subito trovato catapultato tra i titolari: in campo a Cremona nella sfida di Coppa Italia, ha parato il rigore decisivo a Johnsen regalando ai rosa il passaggio al turno successivo. «Una storia che somiglia proprio a quella di Gomis», scrive Vannini sul Corriere dello Sport, ricordando come anche il senegalese all’esordio avesse parato un rigore contro il Parma.

Ora la porta del Palermo è sua. Joronen firmerà nei prossimi giorni ma avrà bisogno di tempo per inserirsi, e intanto Bardi rappresenta una soluzione più che competitiva per una squadra che ambisce ai vertici della Serie B. Ancora il Corriere dello Sport mette in risalto le coincidenze del calendario: sabato, al debutto al Barbera, il portiere affronterà la Reggiana, club in cui ha militato nelle ultime due stagioni, mentre alla seconda giornata toccherà al Frosinone, squadra con cui ha trascorso sei anni della sua carriera.

Un avvio carico di emozioni, accompagnato dalla spinta della gente. I dati riportati da Vannini sul quotidiano sportivo parlano di oltre 23.000 presenze già certe tra abbonati e biglietti venduti, con la prospettiva di arrivare a quota 27-28.000 spettatori. Il pubblico rosanero si prepara a trascinare la squadra di Inzaghi in un Barbera che promette di essere una bolgia.

Gyasi, schierato a Cremona da trequartista e non più sull’esterno, è candidato alla conferma al fianco di Brunori, per sostenere Pohjanpalo. Un Palermo che riparte con entusiasmo, e un Bardi che si è già preso la scena.