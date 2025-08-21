Accardi: «Il Palermo favorito in Serie B, ma occhio alle sorprese»

«Lookman? Una di quelle situazioni che nel calcio abbiamo visto tante volte. E quando si chiuderà il mercato tutto rientrerà alla normalità». Così Beppe Accardi ha commentato ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com il futuro dell’attaccante dell’Atalanta, intervistato da Alessio Alaimo.

Sul destino del giocatore, l’operatore di mercato non ha dubbi: «Per me andrà via. Ma se dovesse restare all’Atalanta non mi sorprenderei e non succederebbe nulla».

Accardi ha parlato anche delle mosse delle big sul mercato: «L’Inter cercherà delle opportunità. Un po’ come dovrà fare il Napoli dopo l’infortunio occorso a Lukaku». Sul futuro di Vlahovic si è sbilanciato: «Dico più Milan che Napoli. Allegri l’ha avuto e conosce bene le sue qualità. Per il Napoli sarebbe una soluzione di ripiego, perché se non ci fosse stato l’infortunio di Lukaku non ci avrebbero pensato».

Capitolo giovani: «Alla prima toccherà a Lucca. L’hanno pagato tanto. Mi aspetto che sia pronto e che dia un grande contributo».

Uno sguardo anche alla Serie B, dove Accardi – sempre a TuttoMercatoWeb.com – individua le squadre da battere: «Il Palermo è la squadra favorita, insieme al Venezia. Sabato c’è Palermo-Reggiana, sulla carta non c’è storia ma la Serie B ci ha insegnato che è un campionato difficoltoso. In queste prime partite le squadre forti hanno solo da perdere. Se non vinci, cominciano le chiacchiere».

Infine, spazio anche alla C: «Pattarello? È arrivata un’offerta ieri da una squadra croata di Serie A. Ha mercato all’estero, fa sorridere che in Italia non prendiamo in considerazione i nostri talenti. Ma poco importa: abbiamo rinnovato con l’Arezzo da poco e cercherà di conquistare la Serie B».

Su Mbaye la chiosa finale: «È tornato a giocare e darà il massimo. È un’occasione importante per rimettersi in mostra».