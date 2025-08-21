Corriere dello Sport: “Reggiana, Novakovic la carta per Palermo. Fracchiolla insiste su Corona”

Si riparte da Andrjia Novakovic per il rilancio offensivo della Reggiana. Come scrive Massimo Boccucci sul Corriere dello Sport, l’attaccante croato classe ’94, arrivato dal Venezia, sarà la novità principale in vista della sfida di sabato contro il Palermo. Una soluzione in un reparto che resta ancora un cantiere aperto sul mercato, dove il direttore sportivo Domenico Fracchiolla continua a lavorare per completare l’organico a disposizione di Davide Dionigi.

Il Corriere dello Sport ricorda come in queste ore siano avanzati i contatti con il Sassuolo per due pedine ritenute strategiche: il 21enne esterno destro Filippo Missori, ormai vicino all’approdo in granata, e il portiere Giacomo Satalino, per il quale si sta discutendo sulla formula tra prestito con diritto o obbligo di riscatto. «Dionigi vuole tre portieri affidabili – sottolinea Boccucci – e per questo accanto a Motta e Seculin l’obiettivo primario resta proprio Satalino».

I rapporti stretti con il Sassuolo, legati anche alla gestione condivisa del Mapei Stadium, hanno aperto un ulteriore canale: quello che porta a Edoardo Iannoni. Carnevali, però, non intende lasciarlo partire, avendo già detto no al Catanzaro. L’amministratore delegato neroverde ha invece proposto come alternativa Fabrizio Caligara, rientrato dal prestito alla Salernitana dopo una buona esperienza ad Ascoli. «La Reggiana sta valutando la soluzione Caligara – scrive ancora il Corriere dello Sport – e a breve arriverà una decisione definitiva».

Il reparto offensivo resta comunque la priorità. Fracchiolla non molla la pista che porta a Giacomo Corona del Palermo, prima scelta per rinforzare l’attacco. Massimo Boccucci evidenzia come il giovane rosanero sia molto ambito ma difficile da strappare al club siciliano. Restano in piedi altre opzioni: Frank Tsadjout della Cremonese e soprattutto lo svincolato Flavio Bianchi, reduce da un campionato al Brescia con 4 reti in 23 presenze. Suggestivo, ma difficilmente percorribile, il nome di Kevin Lasagna, frenato dall’alto ingaggio.

In uscita, intanto, Diego Stramaccioni ha lasciato Reggio Emilia per accettare la proposta del Trapani in Serie C. Un segnale che, come sottolinea il Corriere dello Sport, conferma una Reggiana ancora in piena evoluzione di mercato.