Corriere dello Sport: “Buttaro al Foggia, è fatta. Tutte le trattative del giorno in Serie C”

Il mercato di Serie C continua a muoversi con decisione. Come riporta Antonio Galluccio sul Corriere dello Sport, il Cosenza è pronto a formalizzare due colpi: il difensore Antonio Ferrara (26), in prestito dal Benevento ed ex Taranto, e il centrocampista Nicolò Contiliano (21), cresciuto nella Spal e reduce dall’ultima stagione al Carpi.

Sempre secondo il Corriere dello Sport, il Trapani ha chiuso per il difensore centrale Diego Stramaccioni (24), in arrivo dalla Reggiana e con un passato in Serie C tra Vis Pesaro, Juventus Next Gen e Gubbio. La Torres guarda con interesse a Ernesto Starita (29) del Benevento, mentre il Foggia ha trovato l’accordo per Alessio Buttaro (22), in prestito dal Palermo.

Il Corriere dello Sport evidenzia come il Team Altamura sia vicino ad Alessio Curcio (35) della Ternana, mentre il Picerno ha riportato a casa l’attaccante Emanuele Santaniello (35), ex Avellino, Turris, Monopoli e Foggia. Ufficiale anche il trasferimento di Alessandro Ventre (19) alla Vis Pesaro: il difensore arriva dalla Juventus e ha firmato fino al 2028.

Il Perugia segue con attenzione Davide Petermann (30) del Latina, mentre la Ternana ha chiuso per Filippo Tripi (23), ex Roma e NS Mura, con contratto biennale, e ha definito anche l’intesa con l’esterno Liam Thomas Kerrigan (25) del Como. Per il Livorno c’è Kevin Biondi (26), ex Pordenone, lo scorso anno alla Clodiense: la presentazione è fissata per oggi.

La Pianese, sottolinea Galluccio sul quotidiano sportivo, ha ufficializzato il ritorno del difensore Matteo Gorelli (34), già in bianconero tra il 2014 e il 2015. Al Pontedera arriva Matteo Manfredonia (21) dalla Clodiense, mentre l’AlbinoLeffe ha chiuso per l’attaccante Amadou Sarr (21) dall’Inter, contratto fino al 2027. Il Lumezzane prende in prestito Gesualdo Napolitano (20) dal Crotone, mentre la Pro Vercelli si assicura il portiere Alessandro Livieri (28) dal Pisa, con un contratto biennale e opzione per il terzo anno.

Il Novara è vicino a Eric Lanini (31), ex Benevento. Infine, l’Arzignano ha presentato lo staff tecnico per la stagione: Giuseppe Bianchini (allenatore), Federico Coppola (vice), Marco Bruzzichessi (preparatore portieri), Massimo Bucci (preparatore atletico) e Manlio Serreti (match analyst).