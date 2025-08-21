Corriere dello Sport: “Il Cagliari vuole Palestra, il Pisa accelera per Bonfanti. Tutte le trattative del giorno in Serie A”

Una decisione inevitabile e condivisa: Adrien Rabiot (30) è ufficialmente sul mercato dopo l’episodio che lo ha visto protagonista di un durissimo litigio con Jonathan Rowe (22) al termine della sfida con il Rennes. Come sottolinea Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, il Marsiglia ha scelto la linea dura, confermando la volontà di separarsi dal centrocampista francese.

«Un evento di estrema gravità e violenza, qualcosa di inaudito. Il club è una vittima, ma bisogna reagire come istituzione», ha dichiarato il presidente Pablo Longoria. Il Corriere dello Sport evidenzia che Rabiot è stato offerto in queste ore a diversi club italiani, tra cui Inter e Juventus, oltre che a Galatasaray, Al-Ittihad e ad altre società straniere. La valutazione fissata dal Marsiglia si aggira sui 15 milioni. «Non credo che avremo difficoltà a trovare un club di alto livello che sarà molto felice di accogliere Adrien», ha aggiunto Medhi Benatia a RMC Sport.

Intanto, come scrive ancora Trotta sul quotidiano sportivo, si muove anche il mercato di Serie A per i centrocampisti. Il Sassuolo ha chiuso per Aster Vranckx (22), ex Milan, atteso in Italia per le visite mediche, ed è in attesa della risposta di Nemanja Matic (37). Restano vive le piste che portano ad Andrea Colpani (26) e a Martin Payero (26), quest’ultimo già promesso sposo della Cremonese con un’operazione da 6 milioni in caso di salvezza.

Movimenti anche in casa Torino, che ha lavorato a lungo su Hans Nicolussi Caviglia (25) senza trovare l’accordo con il Venezia e ha virato su Kristjan Asllani (23). In attacco, il Lecce – ceduto Nikola Krstovic (25) all’Atalanta – guarda a Milutin Osmajic (26) del Preston, valutato tra gli 8 e i 10 milioni.

Il Corriere dello Sport, attraverso la firma di Trotta, segnala anche i movimenti di Cagliari e Pisa: i sardi hanno preso informazioni su Marco Palestra (20) dell’Atalanta e restano in corsa per Anass Salah-Eddine (23) e Cristian Shpendi (22), mentre i toscani trattano con la Dea per il difensore Giovanni Bonfanti (22). Il Como, invece, continua a valutare diversi portieri e ha messo gli occhi su Filip Stankovic (23) del Venezia.

Infine, resta calda la pista che porta Armand Laurienté (26) al Besiktas. Un quadro di mercato – conclude Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport – che si annuncia ancora molto movimentato nelle prossime ore.