Repubblica: “Joronen, Vogliacco e Veroli ultimi pezzi del puzzle rosanero”

Manca poco alla chiusura del mercato del Palermo. Come scrive Alessandro Geraci su la Repubblica Palermo, il club rosanero ha praticamente completato le operazioni estive, ma restano ancora alcuni nodi da sciogliere.

Uno dei casi principali riguarda Giangiacomo Magnani: il difensore, indisponibile per problemi familiari, potrebbe lasciare il progetto rosanero nonostante il contratto fino al 2028. Per questo la società ha già avviato i contatti per un possibile sostituto. Il profilo individuato, racconta la Repubblica Palermo, è quello di Alessandro Vogliacco, 26 anni, attualmente al Genoa. Non considerato incedibile da Vieira, piace molto al Palermo ma anche a club di Serie A come Cagliari e Pisa. Vogliacco, capace di giocare da centrale o a destra, ha collezionato 22 presenze complessive lo scorso anno tra Genoa e Parma, con due gol a Inter e Como.

Intanto, sottolinea Geraci, il Palermo si prepara ad accogliere due innesti già definiti: Jesse Joronen e Gabriele Veroli. Il portiere finlandese arriva da svincolato e inizialmente lascerà spazio a Bardi, mentre il difensore si trasferirà con la formula del prestito con diritto di riscatto, che diventerà obbligo in caso di promozione in Serie A.

Sul fronte uscite, la Repubblica Palermo conferma che è fatta per Dario Saric, pronto a trasferirsi all’Antalyaspor dopo aver sostenuto le visite mediche: un’avventura chiusa senza lasciare il segno dopo l’arrivo nel 2022. Per Alessio Buttaro, invece, si registra l’interesse del Foggia di Delio Rossi, anche se manca ancora l’affondo decisivo.

Capitolo delicato per Valerio Verre: il Palermo spingerebbe per la sua partenza, anche con incentivi all’addio, ma l’ingaggio elevato frena i club di Serie B. Diverso il discorso per Vasic, che continua ad avere estimatori ma resta intoccabile.

Un quadro, conclude Alessandro Geraci su la Repubblica Palermo, che fotografa un Palermo quasi pronto: rosa rinforzata e uscite mirate, con Inzaghi deciso a tenere i giocatori chiave per affrontare una stagione in cui l’obiettivo dichiarato resta la promozione in Serie A.