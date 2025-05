Corriere dell’Alto Adige: “Castori e il regalo Südtirol. Tre punti d’oro nel giorno del record di panchine in B”

Un’impresa memorabile nel giorno del record. Fabrizio Castori ha raggiunto le 572 panchine in Serie B, eguagliando lo storico primato di Guido Mazzetti, e lo ha fatto da squalificato, guardando dalla tribuna il suo Südtirol espugnare il “Barbera” con un 2-1 preziosissimo in chiave salvezza. Un successo che vale tre punti d’oro in un turno dove anche Reggiana, Brescia e Mantova hanno vinto, alzando l’asticella.

A raccontarlo è Alessandro Mossini sul Corriere dell’Alto Adige, sottolineando come la squadra abbia saputo reagire all’iniziale vantaggio del Palermo (gol di Ceccaroni) e ribaltare tutto nella ripresa con Barreca e il rigore decisivo di Gabriele Gori, al primo centro in maglia biancorossa.

Un successo firmato Bocchini

In panchina al posto di Castori c’era Riccardo Bocchini, storico vice e uomo di fiducia:

“Siamo orgogliosi di aver vinto nel giorno del suo record. Castori pensa già al Cosenza, ma ci godiamo questo momento storico”, ha detto Bocchini, che ha poi elogiato il gruppo: “Abbiamo avuto risposte da chi ha avuto meno spazio, ma sappiamo quanto lavorano in settimana. Negli spogliatoi all’intervallo si percepiva la voglia di reagire”.

Gori: “Una giornata speciale”

A suggellare la vittoria ci ha pensato Gabriele Gori, decisivo dagli undici metri:

“Non giocavo titolare da febbraio, scalpitavo e mi sono fatto trovare pronto. Il gol lo dedico a mia madre e a Castori per il suo record. Ora testa al Cosenza: la salvezza è vicina, ma non dobbiamo mollare”.

Obiettivo salvezza

Il Südtirol sale a 41 punti, ora a +5 sulla retrocessione diretta e +3 sui playout, con due delle ultime tre partite in casa. Un successo al “Druso” contro il Cosenza potrebbe significare salvezza.

“Ma non deve prenderci l’ansia”, ammonisce Bocchini. Perché, come sempre insegna Castori, nulla è mai scontato in Serie B.