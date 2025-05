Caos playout in Serie B: date annunciate e poi annullate, tutto ancora da decidere

Fissati al 19 e 24 maggio, ma la Lega scopre un vizio di forma. Due nuove ipotesi sul tavolo: si attende la decisione definitiva

Sembrava tutto pronto: la Lega Serie B aveva comunicato ufficialmente le date per i playout salvezza, fissandoli al 19 maggio (andata) e 24 maggio (ritorno). Ma un errore procedurale durante la votazione ha fatto saltare tutto. Risultato? Quelle date sono nulle. E ora le squadre coinvolte attendono di sapere quando effettivamente si giocherà.

Il pasticcio del comunicato

Come riportato da Il Secolo XIX, il comunicato del 29 aprile che fissava le due gare decisive per la salvezza è stato invalidato a causa di un “vizio” riscontrato nella procedura con cui erano state approvate le date. Una svista che rischia ora di creare gravi problemi organizzativi per club, tifosi e broadcaster.

Le nuove ipotesi in ballo

Nei giorni scorsi sono proseguite le “call riservate” tra una decina di club potenzialmente interessati alla zona playout, tra cui la Sampdoria. L’amministratore delegato blucerchiato Raffaele Fiorella ha preso parte alle consultazioni, che hanno portato a due nuove ipotesi:

Soluzione 1: andata martedì 20 maggio, ritorno martedì 27 maggio

Soluzione 2: andata giovedì 22 maggio, ritorno martedì 27 maggio

Due proposte che tengono conto sia delle esigenze sportive che di quelle logistiche e di recupero fisico per le squadre coinvolte.

Decisione attesa a ore

La Lega Serie B dovrebbe sciogliere la riserva nelle prossime ore, con un nuovo comunicato ufficiale che metta ordine in una vicenda già fin troppo confusa. La speranza dei club è che la scelta venga fatta in tempi rapidi, in modo da pianificare al meglio la parte più delicata della stagione.