Coppa Italia Napoli-Palermo, Conte: «L’approccio alla gara è stato importante. Ho visto voglia e cattiveria»

Il tecnico del Napoli Antonio Conte ha parlato ai microfoni di “Sportmediaset” dopo la gara vinta contro il Napoli.

«L’approccio alla gara è stato importante. Mi è piaciuta la voglia, la determinazione, anche la cattiveria. Volevamo passare il turno e ce lo siamo detti prima dell’inizio. Ma ci sarà sempre da lavorare per migliorare alcuni difetti».

Un giocatore che ti ha stupito? McTominay molto bene. «Fare delle classifiche di merito non mi piace. Quello che apprezzo del gruppo storico è che è composto da ragazzi per bene. Chi è arrivato, come McTominay, Gilmour, Buongiorno, tutti, Spinazzola, si sono integrati benissimo. Lavoriamo bene e questo si può percepire in campo. Quando arrivai all’Inter abbiamo lavorato tanto per ricostruire tutto, un po’ quello che sta capitando ora a Napoli. Stiamo ricostruendo su una vecchia base. I nuovi hanno portato energia nuova e sono ragazzi seri»

Quanto è importante giocare una volta alla settimana? «Per me è molto importante, mi permette di provare diverse situazioni per farle entrare nella testa dei calciatori».