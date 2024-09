Coppa Italia Napoli-Palermo, Raspadori: «Abbiamo dimostrato la nostra forza»

Dopo la schiacciante vittoria per 5-0 del Napoli contro il Palermo nei sedicesimi di finale di Coppa Italia, Giacomo Raspadori, che ha giocato per circa 75 minuti e fornito l’assist per il primo gol di Ngonge, ha condiviso le sue impressioni sul match con i giornalisti di SportMediaset.

L’attaccante del Napoli ha esaminato sia la partita che il percorso stagionale della squadra: «Stiamo costruendo una squadra vincente. Abbiamo mantenuto un’ottima continuità per tutti i 90 minuti di gioco, dimostrando la nostra forza e la consapevolezza del lavoro che stiamo facendo. Questi match possono essere pieni di insidie, ma abbiamo preparato la partita con grande attenzione e siamo stati efficaci».

Raspadori poi ha aggiunto: «Siamo consapevoli delle nostre capacità e sappiamo che possiamo migliorare ancora. Il lavoro di squadra e la strategia messa in campo oggi sono la prova che possiamo puntare alto».