Coppa Italia, Napoli-Palermo 5-0. I “Top e flop” del match

Si interrompe, bruscamente, ai sedicesimi di finale il cammino del Palermo in Coppa Italia. Nonostante la differenza di organico e di categoria, i rosanero rendono ancora più facile la serata al Napoli, che vince 5 a 0 sfruttando i molteplici errori commessi dagli uomini di Dionisi. Gli azzurri accendono subito il Maradona col gol di Ngonge, su papera di Sirigu, e raddoppiano subito dopo, sempre con l’ex Verona, beneficiando di una disattenzione in disimpegno della squadra siciliana. A pochi minuti dalla fine del primo tempo, Juan Jesus anticipa Ceccaroni sull’angolo di Neres e cala il tris. Nella ripresa si fa sempre più dura per il Palermo, che perde Vasic per un’espulsione probabilmente esagerata. Gli uomini di Conte non fanno sconti e firmano il 4 a 0 con David Neres, servito da Simeone dopo l’erroraccio di Ceccaroni. A infliggere una sconfitta ancora più pesante per i rosanero ci pensa McTominay, che deve solo battere Sirigu dopo essere stato innescato da Lukaku.

Risultato molto deludente rimediato dalla formazione rosanero, non tanto per aver perso contro un avversario di Serie A e, probabilmente, in lotta per lo scudetto, ma per la prestazione offerta. Tanti errori commessi che, soprattutto contro un avversario di questo calibro, si pagano a caro prezzo. E non possono bastare i 15-20 minuti successivi al 2 a 0 (in cui Brunori ha colpito un palo e sulla ribattuta Le Douaron – che qualche istante prima è stato atterrato in area di rigore da Caprile, ma senza fallo secondo l’arbitro – ha calciato alto, seppur da posizione defilata) per essere protagonisti in una serata del genere. Lunedì il Palermo dovrà reagire a Bolzano, in occasione della settima giornata di Serie B, per rimettersi in carreggiata e per continuare a lavorare seriamente all’obiettivo promozione.

Considerata la prestazione di stasera, nella quale è difficile individuare i top, di seguito proponiamo solamente i flop del match targati Ilovepalermocalcio.com:

SIRIGU – Torna in campo con la maglia del Palermo dopo tredici anni, quella volta era pure Coppa Italia ed era la finale contro l’Inter, ma la prestazione è da dimenticare. Commette due errori che permettono al Napoli di trovare la via del gol in tutte e due le occasioni. Sul primo gol di Ngonge si tuffa ma non riesce a bloccare la sfera. La seconda rete di Ngonge è un tiro diagonale e anche qui poteva fare meglio. Sul gol del 3-0 di Juan Jesus, che colpisce dentro l’area piccola, è poco reattivo.

CECCARONI – Si fa fregare da Juan Jesus che gli salta in testa e sigla il gol del 3-0. Porta palla all’interno dell’area servendo poi Baniya che è pressato da Simeone e questo permette a Neres di siglare il 4-0. Sull’azione del 5-0 segue Lukaku ma non riesce a fermarlo.

VASIC – Poco nel vivo della gara per tutto il tempo che è in campo, trotterella senza avere molte idee e forse non ha nemmeno chiari quali sono i suoi compiti. Espulso a mezz’ora dalla fine, ma il rosso forse non era così giusto perché sul fallo guardava la sfera senza accorgersi della presenza di Gilmour.

DIONISI – Si inventa la formazione e a leggerla si capisce che non aveva poi tutta questa voglia di lottare per passare il turno. Sceglie il 3-5-2, anche se durante la conferenza stampa di presentazione aveva detto che avrebbe giocato sicuramente con la difesa a quattro. Gli undici scelti non dimostrano assolutamente nulla.

Napoli-Palermo 5-0: le pagelle del match