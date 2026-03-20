Confermata la collaborazione tra Palermo e Populous per il nuovo Renzo Barbera, Gardini: «Stadio moderno per la città»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 20, 2026
palermo manchester city (161) Gardini

È ufficiale: lo studio di architettura Populous, leader globale nella progettazione di impianti sportivi e per l’intrattenimento, affiancherà il Palermo nella realizzazione del nuovo stadio Renzo Barbera, candidato a ospitare gli Europei del 2032.

Nei giorni scorsi il club rosanero ha annunciato la conclusione della conferenza preliminare dei servizi, passaggio tecnico-amministrativo fondamentale nel percorso di ammodernamento dell’impianto. La progettazione sarà affidata proprio a Populous, con il team italiano in collaborazione con la sede centrale EMEA.


Lo studio aveva già contribuito alla redazione del DOCFAP, fornendo supporto tecnico e progettuale. Come evidenziato in una nota, il completamento di questa fase conferma la fattibilità tecnica e amministrativa dell’intervento, propedeutica alla dichiarazione di pubblico interesse. Il prossimo step sarà la conferenza decisoria.

“L’esito positivo della conferenza preliminare sui servizi ha permesso al Palermo di riconfermare il proprio impegno a contribuire alla costruzione di uno stadio moderno e funzionale a beneficio dell’intera comunità”. ha dichiarato l’amministratore delegato del Palermo, Giovanni Gardini.

“Siamo orgogliosi di supportare il Club e il Comune nella creazione di una nuova casa per i tifosi e per la città di Palermo. Il nuovo Stadio Renzo Barbera sarà un punto di riferimento nazionale e internazionale, nonché un modello di sviluppo sostenibile. Sarà un’icona nei giorni delle partite e un luogo vivace ogni giorno.” le parole invece di Silvia Prandelli, Senior Principal, Populous Italia

Altre notizie

Screenshot 2026-03-20 074032

Padova-Palermo, meteo favorevole: cielo sereno e condizioni ideali all’Euganeo

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 20, 2026
palermo padova 1-0 (125) segre varas

Serie B, Padova-Palermo: rosanero favoriti dai bookmaker, tutte le quote

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 20, 2026
Screenshot 2026-03-20 071558

Il Mattino: “C’è il Palermo. Papu, se ci sei batti un colpo”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 20, 2026
Screenshot 2026-03-20 071207

Il Gazzettino: “Padova, Euganeo verso il tutto esaurito: ultima senza curva, ma sarà invasione rosanero”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 20, 2026
Screenshot 2026-03-20 070651

Il Gazzettino: “Glerean: «Palermo più forte, Padova deve osare per salvarsi»”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 20, 2026
Screenshot 2026-03-20 070018

Corriere del Veneto: “Padova, arriva il Palermo. Peghin: «Momento difficile, ma possiamo salvarci»”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 20, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (67)

Giornale di Sicilia: “Palermo, attacco dai due volti. I trequartisti non graffiano”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 20, 2026
palermo empoli 3-2 (150) vasic

Giornale di Sicilia: “Col Padova Inzaghi pensa al turnover”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 20, 2026
Palermo Entella 3-0 (61) ranocchia

Giornale di Sicilia: “Palermo, torna Ranocchia: Inzaghi ritrova il faro del centrocampo”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 20, 2026
Screenshot 2026-03-20 060535

Repubblica: “Palermo, c’è il tabù Di Mariano: mai una vittoria contro l’ex rosanero”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 20, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (75)

Repubblica: “I tifosi rosa ci credono ancora. Trasferta a Padova da tutto esaurito”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 20, 2026
Schwoch_napoli22-860x430-1

Schwoch: «Palermo frenato, Venezia e Monza favorite. Vicenza esempio»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 20, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

palermo manchester city (161) Gardini

Confermata la collaborazione tra Palermo e Populous per il nuovo Renzo Barbera, Gardini: «Stadio moderno per la città»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 20, 2026
image

Vicenza, Rosso shock: «Minacciato di morte, ho denunciato»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 20, 2026
John-Aiello-1024x576

Cesena, Aiello: «Cole scelta per il futuro, gli occhi di tutto il mondo sono su di noi»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 20, 2026
Screenshot-2026-03-19-170748-205x300

Caos Sampdoria: dietrofront su Diana, ancora incertezza sull’allenatore

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 20, 2026
69b6edc076a4d033070357 (1)

Cesena, Jack Mesure bloccato dal Chelsea: Cole perde il suo vice

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 20, 2026