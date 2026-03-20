Confermata la collaborazione tra Palermo e Populous per il nuovo Renzo Barbera, Gardini: «Stadio moderno per la città»

È ufficiale: lo studio di architettura Populous, leader globale nella progettazione di impianti sportivi e per l’intrattenimento, affiancherà il Palermo nella realizzazione del nuovo stadio Renzo Barbera, candidato a ospitare gli Europei del 2032.

Nei giorni scorsi il club rosanero ha annunciato la conclusione della conferenza preliminare dei servizi, passaggio tecnico-amministrativo fondamentale nel percorso di ammodernamento dell’impianto. La progettazione sarà affidata proprio a Populous, con il team italiano in collaborazione con la sede centrale EMEA.





Lo studio aveva già contribuito alla redazione del DOCFAP, fornendo supporto tecnico e progettuale. Come evidenziato in una nota, il completamento di questa fase conferma la fattibilità tecnica e amministrativa dell’intervento, propedeutica alla dichiarazione di pubblico interesse. Il prossimo step sarà la conferenza decisoria.

“L’esito positivo della conferenza preliminare sui servizi ha permesso al Palermo di riconfermare il proprio impegno a contribuire alla costruzione di uno stadio moderno e funzionale a beneficio dell’intera comunità”. ha dichiarato l’amministratore delegato del Palermo, Giovanni Gardini.

“Siamo orgogliosi di supportare il Club e il Comune nella creazione di una nuova casa per i tifosi e per la città di Palermo. Il nuovo Stadio Renzo Barbera sarà un punto di riferimento nazionale e internazionale, nonché un modello di sviluppo sostenibile. Sarà un’icona nei giorni delle partite e un luogo vivace ogni giorno.” le parole invece di Silvia Prandelli, Senior Principal, Populous Italia