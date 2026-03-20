Foschi: «Il Palermo non è imbattibile, dipenderà tutto dal Padova»

In vista del match tra Padova e Palermo, in programma per domani sabato 21 marzo, ha rilasciato alcune dichiarazione ai microfoni di “PadovaSport” l’ex direttore sportivo rosanero, Rino Foschi.

«Il Palermo non sta raccogliendo i risultati attesi – ha dichiarato il DS – lo dico onestamente, con il bene che voglio a questa piazza. Non sta facendo quello che può fare. L’organico è completo, nel complesso è un’ottima squadra, specie in attacco. Ma non ha continuità, ha delle strane pause nei 90 minuti che una squadra di questo calibro non dovrebbe avere»





Foschi ha poi parlato del rapporto con l’allenatore rosanero, e delle difficolta che sta avendo nello specifico: «Per me Filippo Inzaghi è un amico, quasi fratello, ma dico che subisce l’avversario che impone un certo ritmo alla gara. Va in difficoltà»

Poi, uno sguardo al match di domani: «Fuori casa oltretutto il Palermo non è invincibile. Verrebbe da dire che manca un po’ di personalità, nonostante nomi importanti nella rosa. Dipenderà tutto dal Padova, se riuscirà, come ha già fatto in questo campionato, ad avere intensità e ritmo, può mettere in difficoltà il Palermo che, non va nascosto, è più forte»

Infine, un giudizio sui biancoscudati: «In certe partite l’ho visto davvero bene. Poi ha avuto infortuni, non è stato molto lineare. Andreoletti ha avuto alti e bassi, ma sono sicuro che salverà la squadra. Dipende anche dalla piazza come lo vede, deve sentirsi sorretto, società e allenatore si completano se ci credono insieme all’obiettivo»

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