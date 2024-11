Cittadella-Cesena, scontri tra tifosi: tre Daspo di 5 anni

Come riportato dal sito Ansa, la Polizia ha notificato oggi tre “Daspo” di 5 anni ad altrettanti tifosi del Cittadella, di 27, 20 e 18 anni, emessi dal Questore di Padova Marco Odorisio, con obbligo di firma per un anno, per scontri avvenuti domenica 10 novembre durante la partita Cittadella-Cesena di Serie B.

I tre tifosi locali, appartenenti al gruppo ultrà “Rabaltai”, avevano provocato disordini all’interno dello Stadio “Tombolato” tentando di scavalcare la barriera di limitazione al campo di gioco, per raggiungere il settore occupato dai sostenitori avversari.