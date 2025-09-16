Champions League, notte di gol: Juve-Dortmund 4-4, Qarabag colpo a Lisbona. I risultati finali

Settembre 16, 2025

Si sono concluse le partite di Champions League della serata, regalando emozioni e risultati sorprendenti.

Allo Stadium è finita con un pirotecnico Juventus–Borussia Dortmund 4-4. I bianconeri hanno riacciuffato il pari allo scadere con Lloyd Kelly, autore del gol di testa su cross di Vlahovic, confermato dal VAR dopo un lungo controllo.

Sorpresa in Portogallo, dove il Qarabag ha espugnato il campo del Benfica 3-2, mentre a Londra il Tottenham ha battuto il Villarreal 1-0.

Al Bernabéu, il Real Madrid ha superato il Marsiglia 2-1 nonostante l’inferiorità numerica nel finale.

I risultati finali:

Benfica – Qarabag 2-3

Juventus – Borussia Dortmund 4-4

Real Madrid – Marsiglia 2-1

Tottenham – Villarreal 1-0

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 16, 2025

