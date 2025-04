Champions League: l’Inter beffa il Bayern sul finale, disfatta Real in casa dell’Arsenal. I risultati finali

Si sono appena concluse le partite di stasera valide per la fase di andata dei quarti di finale di Champions League. Di seguito i risultati finali:

BAYERN MONACO-INTER 1-2 / Vittoria pesantissima e da “pazza Inter” per gli uomini di Simone Inzaghi. Nel primo tempo, padroni di casa pericolosi in diverse circostanze, come ad esempio intorno al 26′ con Kane che, a tu per tu con Sommer, colpisce il palo. Tuttavia gli i meneghini tengono testa ai tedeschi, avvicinandosi alla rete sia con Carlos Augusto al 31′ e con Martinez al 34′, il quale sciupa un’ottima occasione per poi riscattarsi e sbloccare la gara qualche minuto dopo. Nella ripresa i bavaresi provano a mettere alle corde i nerazzurri, ma i tentativi non impensieriscono più di tanto Sommer e compagni. All’85’ Muller, però, valorizza un cross di Laimer e insacca l’1-1 , mentre dopo due minuti Kane sciupa il potenziale 2-1. Così, all’88’, è Frattesi, servito perfettamente da Carlos Augusto, a firmare il nuovo vantaggio dell’Inter. Un risultato prezioso in vista della gara di ritorno che il club lombardo giocherà in casa.

ARSENAL-REAL MADRID 3-0 / Un tris che avvicina i Gunners alle semifinali. Dopo quarantacinque minuti equilibrati ma vivaci, con Mbappè sprecone al 31′ davanti al portiere e con Courtois decisivo con un doppio intervento su Rice e Martinelli, la gara subisce una svolta nella ripresa. Il centrocampista inglese, infatti, sigla una doppietta in dodici minuti a cui segue il 3 a 0 immediato di Mikel Merino. Nel finale espulso Camavinga per doppia ammonizione. Alla squadra di Ancelotti servirà un’impresa al ritorno, ma i londinesi sapranno già di non sottovalutare gli avversari visti i precedenti negli ultimi anni da parte degli spagnoli.