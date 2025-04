Champions League: Inter avanti in casa del Bayern Monaco, equilibrio in Arsenal-Real. I risultati parziali

Si sono appena conclusi i primi tempi delle partite di stasera valide per la fase di andata dei quarti di finale di Champions League. Di seguito i risultati parziali:

BAYERN MONACO-INTER 0-1 / Nerazzurri in vantaggio all’Allianz-Arena grazie alla rete di Lautaro Martinez al 38′, che sfrutta l’ottima sponda di Thuram. Padroni di casa pericolosi in diverse circostanze, come ad esempio intorno al 26′ con Kane che, a tu per tu con Sommer, colpisce il palo. Tuttavia gli uomini di Inzaghi stanno tenendo testa ai tedeschi, avvicinandosi alla rete sia con Carlos Augusto che con lo stesso Martinez al 34′, il quale sciupa un’ottima occasione per sbloccare prima la gara.

ARSENAL-REAL MADRID 0-0 / A Londra il match è ancora bloccato dopo quarantacinque minuti equilibrati ma vivaci. Leggermente più propositivi gli spagnoli ma i Gunners hanno anche avuto qualche occasione per portarsi in vantaggio. La chance più grande per gli uomini di Ancelotti viene sprecata da Mbappè al 31′, che solo davanti al portiere tira centrale. Gli inglesi, invece, si divorano l’1 a 0 con una doppia occasione targata Rice-Martinelli, i quali trovano per due volte il muro alzato da Courtois.