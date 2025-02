Champions League: flop Atalanta, agli ottavi va il Brugge. Passano anche Benfica e Bayern. I risultati finali

Si sono appena conclusi i match delle ore 21 validi per i playoff di ritorno di Champions League. Di seguito i risultati finali:

ATALANTA-CLUB BRUGGE 1-3 (tot. 2-5)/ Gli uomini di Gasperini vengono eliminati dalla massima competizione europea, pagando soprattutto le tre reti subite nella prima frazione di gioco per via della doppietta di Taibi e del gol di Jutgla. Ai bergamaschi non basta la rete di Lookman nella ripresa, il quale sbaglia anche un rigore dopo una rete annullata. Nel finale espulso Toloi.

BAYERN MONACO-CELTIC 1-1 (tot. 3-2) / I baveresi rischiano grosso contro gli scozzesi, autori di una prestazione gagliarda. Nella ripresa Kuhn porta in avanti i biancoverdi, ma al 94′ arriva la beffa targata Alphonso Davies e permette ai tedeschi di accedere agli ottavi.

BENFICA-MONACO 4-3 (tot. 5-4) / Partita emozionante tra le due squadre. Nel primo tempo Akturkoglu risponde a Minamino, mentre nella ripresa i francesi vanno avanti con Ben Seghir. I portoghesi pareggiano con Pavlidis e vanno di nuovo sotto per via della rete di Ilenikhena, ma la firma di Kokcu all’84’ permette al Benfica di pareggiare e di qualificarsi al turno successivo.