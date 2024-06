Cesena, ottimismo per D’Aversa: in settimana incontro tra il ds Artico e il tecnico

Roberto D’Aversa potrebbe ripartire dalla panchina del Cesena. Secondo “Il Corriere di Romagna” il tecnico, reduce dal burrascoso addio al Lecce per via di una testata rifilata a Thomas Henry, nel match di Serie A del 10 marzo contro il Verona, si prepara a tornare in scena. In settimana il direttore sportivo dei bianconeri, Fabio Artico, incontrerà l’allenatore per valutare le condizioni necessarie alla fumata bianca. Filtra cauto ottimismo per l’accordo definitivo.

