Palermo, Samp, Sassuolo, Frosinone, Salernitana, Cremonese e Bari: sta prendendo forma una super Serie B

Prende forma il prossimo campionato di Serie B.

Con la promozione del Venezia, insieme a Parma e Como, la Serie B accoglie nuovi sfidanti, mentre Salernitana, Sassuolo e Frosinone, tutte retrocesse dalla Serie A, si preparano a una stagione impegnativa per tentare di tornare nella massima serie.

Ancora aperta è la questione di chi tra Carrarese e Vicenza si aggiungerà a Mantova e Cesena come promosse dalla Serie C. Questo dettaglio sarà cruciale per completare il quadro della competizione nella cadetteria, aggiungendo un altro strato di suspense e anticipazione per i tifosi e le squadre coinvolte.

Oltre ai nuovi arrivi e alle retrocessioni, il campionato vedrà anche la partecipazione di squadre che hanno solidificato la loro posizione nella Serie B, come Catanzaro, Palermo, e la Sampdoria, insieme ad altre come Brescia, Sudtirol, Reggiana, Cosenza, Pisa, Cittadella, Modena, Spezia e Bari, quest’ultimo avendo garantito la sua permanenza dopo una dura battaglia nei playout contro la Ternana.

Queste dinamiche promettono una stagione di Serie B piena di competizione acerrima, sfide inaspettate e la costante lotta per la promozione e la sopravvivenza nel campionato, rendendo ogni partita importante e ogni punto prezioso.