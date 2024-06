Sampdoria, Darboe torna alla Roma: «Peccato per i playoff, mi è dispiaciuto non aver giocato a Palermo»

Intervistato dal sito ufficiale di Gianluca Di Marzio, Ebrima Darboe, centrocampista della Sampdoria tornato alla Roma per la conclusione del prestito, ha parlato della sua stagione trascorsa a Genova.

Ecco le sue parole:

«Abbiamo fatto un grandissimo girone di ritorno. Peccato per come sia andata ai playoff… mi è dispiaciuto tanto non aver potuto giocare con i miei compagni contro il Palermo e lottare al loro fianco per raggiungere il nostro sogno. Purtroppo però avevo un piccolo infortunio… adesso mi sto già allenando e preparando per essere pronto per il ritiro estivo».