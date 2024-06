Sassuolo in B, Obiang: “Commessi degli errori, vogliamo tornare in A” (FOTO)

Il centrocampista del Sassuolo, Pedro Obiang rompe il silenzio e dopo la retrocessione scrive un post su Instagram.

Il messaggio di Pedro Obiang ai tifosi del Sassuolo riflette un misto di rimpianto e determinazione che spesso si trova nel cuore di un atleta professionista di fronte alle avversità. Il centrocampista, con la sua dichiarazione, non solo riconosce le difficoltà e gli errori commessi dalla squadra nel corso della stagione, ma trasmette anche un forte senso di responsabilità e un impegno a guardare avanti. Il modo in cui Obiang si rivolge ai sostenitori — direttamente e con sincerità — dimostra il suo desiderio di stabilire una connessione reale e personale con i tifosi, che sono indubbiamente delusi dalla retrocessione, ma che continuano a supportare la squadra. Questo tipo di comunicazione aperta è essenziale per mantenere un rapporto di fiducia tra la squadra e la sua base di tifosi.

Ecco quanto scritto:

“Cari tifosi del Sassuolo, Voglio prendermi un momento per parlare direttamente con voi, che ci avete accompagnato con passione e dedizione durante questa stagione difficile. Purtroppo, non siamo riusciti a rimanere in Serie A e la delusione per la retrocessione, credetemi, è enorme per tutti. Come squadra, riconosciamo di aver commesso degli errori e abbiamo delle responsabilità in questa situazione. Abbiamo affrontato sfide complesse e non sempre siamo stati all’altezza delle aspettative che voi, e noi stessi, avevamo. Ma oggi non è il momento di cercare scuse. È il momento di fare un esame di coscienza e guardare al futuro con determinazione e speranza. Siamo già al lavoro per correggere gli errori e impegnarci con l’obiettivo chiaro di tornare in Serie A il prima possibile e ripagare gli impegni della società che non ci ha fatto mai mancare nulla. “La vostra passione e il vostro supporto sono fondamentali per noi. Vi chiediamo di continuare a restare al nostro fianco perché solamente insieme possiamo superare questo momento difficile, per il bene del U.S Sassuolo. Grazie per la vostra comprensione e il vostro inestimabile sostegno. Con affetto e determinazione, Pedro Obiang”.