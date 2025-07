Cesena, doppio colpo in arrivo: Comenencia dalla Juventus e Jalen Blesa a parametro zero

Il Cesena si muove con decisione sul mercato estivo e si prepara ad accogliere due nuovi innesti per la rosa di Michele Mignani.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il club bianconero è vicino alla chiusura per Livano Comenencia, terzino di proprietà della Juventus, pronto ad arrivare in prestito con diritto di riscatto fissato a circa 1.5 milioni di euro. Un’operazione mirata, che porterebbe a Cesena un giovane di prospettiva con già buone esperienze maturate nel vivaio bianconero e nella Juventus Next Gen.

In parallelo, è fatta anche per Jalen Blesa, attaccante spagnolo classe 2001, reduce da un’esperienza con la Dinamo Batumi in Georgia. Rimasto svincolato, il giocatore ha sostenuto quattro giorni di allenamento con il Cesena, riuscendo a convincere lo staff tecnico grazie alle sue qualità tecniche e atletiche.

Il Cesena continua così a costruire una squadra giovane ma ambiziosa, con l’obiettivo di essere protagonista nella prossima stagione.