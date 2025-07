Pescara, UFFICIALE: ex rosa Bentivegna ceduto alla Casertana

Il Pescara saluta uno dei protagonisti della scorsa stagione. Con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, il club abruzzese ha annunciato la cessione a titolo definitivo di Accursio Bentivegna alla Casertana FC.

Ecco la nota del club:

“Il Delfino Pescara 1936 comunica la cessione a titolo definitivo del calciatore Accursio Bentivegna alla Casertana FC. Il Club ringrazia Accursio per l’impegno profuso e per il contributo fondamentale al raggiungimento degli obiettivi sportivi nella stagione appena conclusa. A lui vanno i migliori auguri per questa nuova avventura alla Casertana FC, dove ha firmato un contratto triennale. In bocca al lupo, Accursio!”

L’esterno offensivo classe 1996, cresciuto nel vivaio del Palermo e con diverse esperienze tra Serie B e Serie C, lascia così il Pescara dopo una stagione positiva per iniziare una nuova avventura con la maglia della Casertana, club ambizioso che punta a essere protagonista nel prossimo campionato.

Bentivegna ha firmato un contratto triennale con il club campano.